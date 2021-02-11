Утренняя зарядка – это полезный способ начать свой день. По мнению врачей, даже 30-минутные занятия могут продемонстрировать удивительный эффект и улучшить самочувствие. Приводим 6 аргументов, которые убедят вас начать день с зарядки.

Занимаясь семейными делами, работой и домом, всегда можно найти повод, чтобы отменить очередное занятие в тренажерном зале. Однако привычка заниматься физическими нагрузками сразу после пробуждения поможет поддержать вашу мотивацию и будет выигрышной стратегией в долгосрочной перспективе.

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Несмотря на то, что утром хочется как можно дольше оставаться в постели, врачи утверждают, что регулярная утренняя зарядка поможет чувствовать себя лучше. Вот 6 убедительных аргументов, вам нужно начать день с тренировок.

Первый шаг к режиму дня



Зарядка помогает выработать режим дня / Фото Pexels

Утренние тренировки – это отличный способ установить режим дня. После того как вы введете зарядку в регулярную привычку, у вас уменьшится шанс пропустить запланировано занятие. Согласно статье, опубликованной в Европейском журнале социальной психологии, для того, чтобы доказать привычку до автоматизма, нужно от 2 месяцев до 66 дней. За это время можно неплохо прокачать тело и стать профессионалом.

Больше энергии

Утренние тренировки – это один из самых доступных способов разбудить свое тело и мозг, а также настроиться на рабочий день. По данным некоторых исследований, тренировки могут дать вам больше энергии, чем чашка кофе. Даже 10-минутные подъемы по лестнице продемонстрировали такой же эффект, как 50 мг кофеина.

Больше позитива

Несколько минут утренней зарядки помогут вам чувствовать себя счастливыми и оптимистично настроенным. Даже незначительная активность способствует притоку эндорфинов, серотонина и дофамина – химических веществ, которые улучшают настроение и способствуют снижению стресса.

Крепкий сон

Физические упражнения улучшают ваш сон. Однако упражнения, выполненные вечером, могут осложнить ваше засыпание, поскольку за время активности в организме повысится уровень эндорфинов.



Зарядка улучшает сон / Фото Pexels

Исследование показало, что участники, которые занимались физическими упражнениями в 7 утра, получали более глубокий и длительный сон, чем те, кто делал упражнения во второй половине дня. Все связано! Поэтому, если вас беспокоит бессонница, попробуйте изменить свой подход к пробуждению.

Снижение артериального давления

Физические нагрузки является прекрасным инструментом для предотвращения гипертонии. По данным того же исследования, утренние упражнения снижают артериальное давление. Исследователи обнаружили, что те, кто занимался спортом утром, снизили показатели АД на 10%. Это хороший стимул для тех, кто страдает от симптомов гипертонии в течение всего рабочего дня.

Меньше стресса

Физические нагрузки снижают уровень кортизола (гормона стресса), снимают напряжение и расслабляют мышцы.

Но, если вы не можете позволить себе короткую утреннюю зарядку (из-за графика или других дел) – это вполне нормально. Несмотря на то, что утренняя тренировка имеет много преимуществ для здоровья, ваше тело будет благодарно за любые нагрузки, независимо от времени суток. Самое главное в этом деле – желание и регулярность.

Помните, что лучшее время суток для тренировок – это время, которое подходит лично вам!