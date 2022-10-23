Незалежно від того, які ваші цілі щодо схуднення, інколи це завдання може здаватися неможливим. Однак для того, щоб позбутися кількох зайвих кілограмів, не обов'язково повністю змінити раціон і спосіб життя. Для початку достатньо запровадити кілька правильних звичок.

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Корисні звички зранку, що допоможуть схуднути

Їжте сніданок з високим вмістом білка

Вживання сніданку з високим вмістом білка може зменшити тягу до їжі протягом дня та допомогти схуднути. Білок сприяє знижує рівень греліну, "гормону голоду", який відповідає за підвищення апетиту.

Фактично, одне дослідження за участю 15 чоловіків показало, що сніданок з високим вмістом білка пригнічує секрецію греліну ефективніше, ніж сніданок з високим вмістом вуглеводів.

Щоб добре почати свій день, споживайте на сніданок продукти із вмістом білка, такі як яйця, грецький йогурт, сир, горіхи та насіння чіа.

Снідайте їжею, що багата на білок / Фото Unsplash

Пийте багато води

Починати ранок зі склянки або двох води – це простий спосіб прискорити втрату ваги. Вода збільшує витрати енергії або кількість калорій, які спалює тіло, принаймні протягом 60 хвилин.

В одному невеликому дослідженні вживання 500 мілілітрів води призвело до підвищення швидкості метаболізму в середньому на 30%.

Інше дослідження показало, що жінки з надмірною вагою, які збільшили споживання води до понад 1 літра на день, втратили зайвих 2 кілограми протягом одного року, не вносячи жодних інших змін у свій раціон. Крім того, вода пригнічує апетит у багатьох людей.

Насичуйтеся сонцем

Якщо зловити промінчик сонця через вікно або постояти на вулиці кілька хвилин щоранку, можна втратити зайві кілограми.

Одне невелике дослідження показало, що вплив навіть помірного освітлення в певний час доби може вплинути на вагу.

Вплив сонячного світла також є найкращим способом задовольнити потреби у вітаміні D. В одному дослідженні 218 жінок із зайвою вагою та ожирінням приймали добавки вітаміну D протягом одного року.

Наприкінці дослідження ті, хто задовольняв свої потреби у вітаміні D, втратили в середньому на 3,2 кілограма більше, ніж ті, у кого рівень вітаміну D був недостатній.

Проводьте більше часу на сонці зранку / Фото Unsplash

Виконайте деякі вправи

Під час одного дослідження за участю 50 жінок із зайвою вагою стежили за впливом аеробних вправ у різний час дня. Ранкові тренування асоціювалися з вищим рівнем енергії.

Вправи вранці також допомагають підтримувати рівень цукру в крові стабільним. Низький рівень цукру може призвести до багатьох негативних симптомів, враховуючи надмірний голод.

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