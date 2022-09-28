Ділимось з вами списком того, що варто негайно прибрати з дитячої кімнати, та пояснюємо, чому це варто зробити.

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Що потрібно забрати з дитячої кімнати

Великі дзеркала

Великим дзеркалам не місце у кімнаті дитини, на це є дві причини. Перша – це небезпечно для вашого малюка, адже під час активних ігор дзеркало можна легко розбити та поранитись. Друга причини – не менш травматична для дитини. Вночі дзеркало може заважати сну: відблиски та тіні можуть стати причиною дитячих кошмарів.

М'які іграшки

Часто плюшеві ведмеді та інші звірята стають чудовим доповненням інтер'єру дитячої кімнати, проте не варто спішити їх купувати. Ці іграшки збирають на собі тонни пилу і неабияк псують мікроклімат кімнати. Звісно, маленький улюблений звір не матиме великої загрози для дитячого організму, проте великих непідйомних іграшок варто уникати. Саме вони можуть стати причиною алергії чи навіть астми.



Великі м'які іграшки краще прибрати з дитячої / Фото Unsplash

Нестандартні ліжка

Часто виробники у спробах задовольнити покупця візуальною складовою не надто дбають про якісний склад. Батьки, які, перш за все, орієнтуються на яскраві бажання дитини, теж можуть нехтувати цим аспектом. Від яскравого ліжка (у вигляді авто, карети, замку тощо) страждатиме сон дитини. Фарби та інші матеріали для оздоблення не завжди можуть похвалитись своєю якістю та безпечністю для дитячого організму. Тож куди краще віддавати перевагу стандартним меблям, виготовленим із дерева.

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Пір'яна подушка

Подушки та ковдри, виготовлені з пір'я, – не найкраща альтернатива для дитини. Річ у тім, що пір'я швидко вбирає вологу, збивається у кумки та перетворюється в ідеальне середовище для розмноження бактерій і пір'яних кліщів. Всі ці фактори точно позитивно не вплинуть на організм дитини, тож така постільна білизна автоматично стає загрозливою та непридатною для використання.

Віддавайте перевагу сучасним альтернативним наповнювачам, які будуть виготовлені з гіпоалергенних матеріалів: бамбука, синтепону або гречаного лушпиння.