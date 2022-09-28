Делимся с вами списком того, что следует немедленно убрать из детской, и объясняем, почему это стоит сделать.

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Что нужно убрать из детской комнаты

Большие зеркала

Большим зеркалам не место в комнате ребенка, на это есть две причины. Первая – это опасно для вашего малыша, ведь во время активных игр зеркало легко разбиться и раниться. Вторая причина – не менее травматическая для ребенка. Ночью зеркало может мешать сну: блики и тени могут стать причиной детских кошмаров.

Мягкие игрушки

Часто плюшевые медведи и другие зверьки становятся отличным дополнением интерьера детской комнаты, однако не стоит спешить их покупать. Эти игрушки собирают на себе тонны пыли и изрядно портят микроклимат комнаты. Конечно, маленький любимый зверь не будет иметь большой угрозы для детского организма, однако больших неподъемных игрушек следует избегать. Именно они могут стать причиной аллергии или даже астмы.



Большие мягкие игрушки лучше убрать из детской / Фото Unsplash

Нестандартные кровати

Часто производители в попытках удовлетворить покупателя визуальной составляющей не слишком заботятся о качественном складе. Родители, которые, прежде всего, ориентируются на яркие желания ребенка, тоже могут пренебрегать этим аспектом. От яркой кровати (в виде авто, кареты, замка и т.п.) будет страдать сон ребенка. Краски и другие отделочные материалы не всегда могут похвастаться своим качеством и безопасностью для детского организма. Поэтому куда лучше отдавать предпочтение стандартной мебели, изготовленной из дерева.

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Перьевая подушка

Подушки и одеяла, изготовленные из перьев – не лучшая альтернатива для ребенка. Дело в том, что перья быстро впитывают влагу, сбиваются в кумушки и превращаются в идеальную среду для размножения бактерий и перьевых клещей. Все эти факторы точно положительно не повлияют на организм ребенка, поэтому такое постельное белье автоматически становится угрожающим и непригодным для использования.

Отдавайте предпочтение современным альтернативным наполнителям, которые будут изготовлены из гипоаллергенных материалов: бамбука, синтепона или гречневой шелухи.