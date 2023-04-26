Якщо газову плиту та фасади ви вже навчились відмивати, то з духовкою все може бути не так просто. Ви давненько ігнорували її? Тоді знадобиться екстрена та ефективна допомога. Дієвими методами ділиться 24 канал.

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Як відмити духовку

Чимало людей припускається помилки, наносячи навіть найжорсткіший засіб проти жиру і намагаючись здерти губкою весь нагар. Існує куди простіший метод. Головний секрет полягає у тому, щоб дати засобу трохи часу.

Аби позбутись навіть дуже старих забруднень, варто розпилити будь-який мийний засіб у духовій шафі. Зверху накриваємо це паперовими рушниками. Поверх повторно розпилюємо засіб для видалення жиру, а тоді покриваємо все харчовою плівкою.

Це важливо зробити, аби засіб не висох, а весь час діяв. Так залишаємо все на кілька годин або цілу ніч, якщо забруднення сильні. Опісля знімаємо плівку разом з рушниками, залишки забруднень прибираємо губкою і змиваємо все.



Як очистити духовку / Фото Pexels

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