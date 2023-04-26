Якщо газову плиту та фасади ви вже навчились відмивати, то з духовкою все може бути не так просто. Ви давненько ігнорували її? Тоді знадобиться екстрена та ефективна допомога. Дієвими методами ділиться 24 канал.
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Як відмити духовку
Чимало людей припускається помилки, наносячи навіть найжорсткіший засіб проти жиру і намагаючись здерти губкою весь нагар. Існує куди простіший метод. Головний секрет полягає у тому, щоб дати засобу трохи часу.
Аби позбутись навіть дуже старих забруднень, варто розпилити будь-який мийний засіб у духовій шафі. Зверху накриваємо це паперовими рушниками. Поверх повторно розпилюємо засіб для видалення жиру, а тоді покриваємо все харчовою плівкою.
Це важливо зробити, аби засіб не висох, а весь час діяв. Так залишаємо все на кілька годин або цілу ніч, якщо забруднення сильні. Опісля знімаємо плівку разом з рушниками, залишки забруднень прибираємо губкою і змиваємо все.
Як очистити духовку / Фото Pexels
Інші дієві методи очищення духовки:
- Змішайте лимонний сік і воду 1:1, змочіть губку та обробіть нею забруднення на стінках. Залишаємо на пів години і змиваємо чистою ганчіркою.
- Для стійких забруднень можна скористатись лимонною кислотою, щедро змочивши деко водою. Поміщаємо його у духову шафу на 30 – 40 хвилин при температурі 200 градусів. Коли духовка охолоне, протріть її вологою ганчіркою.
- Харчову соду нанесіть на стінки, а тоді розпиліть воду з розприскувача. Залишаємо на годину, а тоді протираємо ганчіркою, замоченою в мильному розчині.
- Ще один спосіб передбачає обробку всіх поверхонь духовки нашатирним спиртом за допомогою пульверизатора або губки. Після нанесення дверцята духовки потрібно закрити і залишити на ніч. Зранку духовку слід помити чистою губкою.