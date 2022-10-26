Корисно та смачно: чимало людей досі у пошуках страв, які поєднують у собі цей унікальний тандем. Сирний пиріг з кабачком стане одним з таких у вашій кулінарній скарбничці: готувати швидко, а смак здивує всіх рідних.

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Рецепт сирного пирога з кабачком

Інгредієнти

  • 200 грамів тертих кабачків;
  • 250 грамів борошна;
  • 1 пачка розпушувача;
  • пів чайної ложки солі;
  • 1 чайна ложка часникового порошку;
  • 150 грамів твердого сиру;
  • 1 велике яйце;
  • 2 столові ложки розтопленого вершкового масла;
  • пів чашки дрібно порізаної зеленої цибулі;
  • 200 мілілітрів кефіру або сметани.

Спосіб приготування


Готуємо пиріг з кабачком / Фото Pexels

Крок 1. Натираємо твердий сир, розбиваємо 1 яйце, додаємо кефір або сметану, топлене масло, розпушувач та борошно. Все перетворюємо у суміш та замішуємо тісто. ⠀

Крок 2. Натираємо кабачок, дрібно нарізаємо цибулю та додаємо у готове тісто. Готову суміш перекладаємо у форму.

Крок 3. Розігріваємо духовку до 180 градусів та відправляємо пиріг на 30 – 40 хвилин готуватись. Смачна та корисна страва готова.