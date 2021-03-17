Ревматоїдний артрит – автозапальне ураження суглобів, органів і тканин, яке може виникнути навіть у здорових людей. Що відомо про це захворювання, його прогресування та лікування. І чи існують засоби, які допоможуть досягнути тривалої ремісії? Розповідаємо!

Ревматоїдний артрит (РА) – хвороба довжиною в життя. Це захворювання має хронічний прогресуючий та незворотній перебіг. Найбільш вираженою ознакою раннього РА є позасуглобові зміни та системні симптоми. На початку розвитку РА всі показники аналізів крові можуть бути в нормі. Згодом захворювання прогресує та призводить до інвалідності, передчасної смерті.

Читайте також Варикозне розширення вен: як запобігти прогресуванню захворювання

Цікавий факт. Жінки хворіють на ревматоїдний артрит в 3 рази частіше, ніж чоловіки.

Інколи ревматоїдний артрит плутають з ревматизмом, тому наведемо кілька відмінностей. Причину появи ревматоїдного артриту пов’язують з аутоімунними порушеннями, на відміну від ревматизму, що часто з’являється після перенесеної стафілококової інфекції (наприклад ангіни або інших бактеріальних захворювань). Специфічні симптоми ревматоїдного артриту на початкових стадіях хвороби можуть бути відсутніми. Зазвичай ревматоїдний артрит розвивається повільно, але призводить до сильної деформації кісткової та м'язової тканини.



Поради, які допоможуть уникнути артриту / Фото Pinterest

Про наявність РА можуть свідчити такі ознаки:

Характерні симптоми: симетричний біль і набряк суглобів кистей і стоп, рідше – великих суглобів (наприклад, колінних або плечових); часто зранку виникає відчуття скутості в суглобах, що триває близько 1 години. Загальні симптоми: незначне підвищення температури тіла (субфебрилітет), біль в м’язах, швидка втомлюваність, відсутність апетиту, втрата маси тіла. Зміни в опорно-руховому апараті: артрит, переважно, симетричний. На ранній стадії захворювання – уражаються суглоби зап'ястків, кистей і стоп.

На жаль, цілковите одужання при цій патології неможливе. Проте, дотримання режиму харчування та використання певних лікарських засобів може зробити період ремісії значно тривалішим.

Як харчуватися

Список продуктів, яким необхідно надавати перевагу при цій хворобі:

Жирна риба – вживайте 1 – 2 рази на тиждень. Вона містить омега-3-поліненасичені жирні кислоти, які дещо зменшують прозапальний фон.

– вживайте 1 – 2 рази на тиждень. Вона містить омега-3-поліненасичені жирні кислоти, які дещо зменшують прозапальний фон. Нежирне м’ясо птиці та всі види бобових , цільнозернові злаки, оливкова та ріпакова олії.

птиці та всі , цільнозернові злаки, оливкова та ріпакова олії. Пряні трави, спеції та пряні коренеплоди (куркума, часник, цибуля, імбир, кориця, каєнський перець). Вони мають протизапальний ефект.

(куркума, часник, цибуля, імбир, кориця, каєнський перець). Вони мають протизапальний ефект. Вівсяна і перлова каші багаті на розчинну клітковину.

багаті на розчинну клітковину. Фрукти та овочі – вживайте 4 порції овочів та 2 порції фруктів на день.



Для профілактики РА ведіть активний спосіб життя / Фото Pexels

Ще кілька порад:

Пильнуйте за споживанням вітамінів та мікроелементів . Особливої уваги потребують вітаміни D, A, K.

. Особливої уваги потребують вітаміни D, A, K. Намагайтесь контролювати рівень заліза та кальцію , який міститься в твердому сирі, молоці, йогурті, цвітній та листовій капусті (кейл), мигдалі, кеш'ю.

, який міститься в твердому сирі, молоці, йогурті, цвітній та листовій капусті (кейл), мигдалі, кеш'ю. Стежте за рівнем холестерину в організмі.

За необхідності нормалізуйте вагу та збільшіть фізичні навантаження. Як не парадоксально це звучить: активна робота суглобів зменшує їх запалення.

Важливо. Цукор для хворих з ревматоїдними захворюваннями опорно-рухового апарату є одним з найбільш небезпечних продуктів, тому зведіть його споживання до мінімуму.

Порадьтесь з лікарем, щодо використання препаратів, які можуть полегшити загальний стан та подовжити період ремісії.



Цель Т – препарат на натуральній основі / Фото Heel

Одним із таких лікарських засобів є препарат на натуральній основі – Цель Т. Завдяки протизапальній та знеболювальній дії, він може бути достойною альтернативою стандартним протизапальним засобам. До того ж Цель Т чинить хондропотекторну дію: сприяє виробленню синовіальної рідини, яка покращує функціональні характеристики в суглобі та обмінні процеси в хрящі.



Траумель С рекомендований при проявах запального процесу / Фото Heel

Часто, фахівці використовують Цель Т в комбінації з препаратом Траумель С. Застосування останнього рекомендовано при гострих проявах запального процесу. Тому мазь Траумель С доцільно застосовувати для полегшення симптоматики та зменшення вираженості запального процесу при зовнішніх проявах ревматоїдного артриту. Комплексне застосування вказаних препаратів може швидше усунути загострення запального процесу і продовжити період ремісії.

Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією.