Ревматоидный артрит – автовоспалительное поражение суставов, органов и тканей, которое может возникнуть даже у здоровых людей. Что известно об этом заболевании, его прогрессировании и лечении. А также существуют ли средства, которые помогут достичь длительной ремиссии? Рассказываем!

Ревматоидный артрит (РА) – болезнь длиною в жизнь. Это заболевание имеет хронический прогрессирующий и необратимый ход. Наиболее выраженным признаком раннего РА являются внесуставные изменения и системные симптомы. В начале развития РА все показатели анализов крови могут быть в норме. Впоследствии заболевание прогрессирует и приводит к инвалидности, преждевременной смерти.

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Интересный факт. Женщины болеют ревматоидным артритом в 3 раза чаще, чем мужчины.

Иногда ревматоидный артрит путают с ревматизмом, поэтому приведем несколько отличий. Причину появления ревматоидного артрита связывают с аутоиммунными нарушениями, в отличие от ревматизма, который часто появляется после перенесенной стафилококковой инфекции (например ангины или других бактериальных заболеваний). Специфические симптомы ревматоидного артрита на начальных стадиях болезни могут отсутствовать. Как правило, ревматоидный артрит развивается медленно, но приводит к сильной деформации костной и мышечной ткани.



Советы, которые помогут избежать артрита / Фото Pinterest

О наличии РА могут свидетельствовать следующие признаки:

Характерные симптомы: симметричный боль и отек суставов кистей и стоп, реже – крупных суставов (например, коленных или плечевых) часто утром возникает ощущение скованности в суставах, длится около 1 часа. Общие симптомы: незначительное повышение температуры тела (субфебрилитет), боль в мышцах, быстрая утомляемость, отсутствие аппетита, потеря массы тела. Изменения в опорно-двигательном аппарате: артрит, преимущественно, симметричный. На ранней стадии заболевания – поражаются суставы кистей, кистей и стоп.

К сожалению, полное выздоровление при этой патологии невозможно. Однако, соблюдение режима питания и использование определенных лекарственных средств может сделать период ремиссии значительно более длительным.

Как питаться

Список продуктов, которым необходимо отдавать предпочтение при этой болезни:

Жирная рыба – употребляйте 1 – 2 раза в неделю. Она содержит омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые несколько уменьшают провоспалительный фон.

– употребляйте 1 – 2 раза в неделю. Она содержит омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, которые несколько уменьшают провоспалительный фон. Нежирное мясо птицы и все виды бобовых , цельнозерновые злаки, оливковое и рапсовое масла.

птицы и все , цельнозерновые злаки, оливковое и рапсовое масла. Пряные травы, специи и пряные корнеплоды (куркума, чеснок, лук, имбирь, корица, кайенский перец). Они обладают противовоспалительным эффектом.

(куркума, чеснок, лук, имбирь, корица, кайенский перец). Они обладают противовоспалительным эффектом. Овсяная и перловая каши богаты растворимой клетчаткой.

каши богаты растворимой клетчаткой. Фрукты и овощи – употребляйте 4 порции овощей и 2 порции фруктов в день.



Для профилактики РА ведите активный образ жизни / Фото Pexels

Еще несколько советов:

Следите за потреблением витаминов и микроэлементов. Особого внимания требуют витамины D, A, K.

Особого внимания требуют витамины D, A, K. Старайтесь контролировать уровень железа и кальция , который содержится в твердом сыре, молоке, йогурте, цветной и листовой капусте (кейл), миндале, кешью.

, который содержится в твердом сыре, молоке, йогурте, цветной и листовой капусте (кейл), миндале, кешью. Следите за уровнем холестерина в организме.

При необходимости нормализуйте вес и увеличьте физические нагрузки. Как ни парадоксально это звучит: активная работа суставов уменьшает их воспаление.

Важно. Сахар для больных с ревматоидными заболеваниями опорно-двигательного аппарата является одним из самых опасных продуктов, поэтому сведите его потребление к минимуму.

Посоветуйтесь с врачом относительно использования препаратов, которые могут облегчить общее состояние и продлить период ремиссии.

Цель Т – препарат на натуральной основе / Фото Heel

Одним из таких лекарственных средств является препарат на натуральной основе – ​Цель Т. Благодаря противовоспалительному и обезболивающему действию, он может стать достойной альтернативой стандартным противовоспалительным средствам. К тому же Цель Т оказывает хондропотекторное действие: способствует выработке синовиальной жидкости, которая улучшает функциональные характеристики в суставе и обменные процессы в хряще.

Траумель С рекомендован при проявлениях воспалительного процесса / Фото Heel

Часто, специалисты используют Цель Т в комбинации с препаратом Траумель С. Применение последнего рекомендуется при острых проявлениях воспалительного процесса. Поэтому мазь Траумель С целесообразно применять для облегчения симптоматики и уменьшения выраженности воспалительного процесса при внешних проявлениях ревматоидного артрита. Комплексное применение указанных препаратов может быстрее устранить обострения воспалительного процесса и продлить период ремиссии.

Перед применением лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.