Тип чаю може мати велике значення. Було доведено, що певні сорти лікують такі проблеми, як нудота, діарея та блювота.

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Чаї від розладу шлунка

Зелений чай

Одне дослідження за участю 42 людей відзначило, що зелений чай значно зменшив частоту та тяжкість діареї, спричиненої променевою терапією.

Дослідження на тваринах також показали, що зелений чай і його компоненти лікують виразку шлунка, яка може спричиняти такі проблеми, як біль, газоутворення та розлад травлення.

Майте на увазі, що краще пити 1 – 2 чашки на день, оскільки надмірне споживання погіршить ваш стан через високий вміст кофеїну.

Зелений чай полегшує перебіг діареї / Фото Pexels

Імбирний чай

Корінь імбиру може бути неймовірно корисним при проблемах з травленням, таких як нудота та блювота.

Згідно з одним оглядом, імбир допоміг запобігти ранковій нудоті у вагітних жінок, а також нудоті, спричиненій хімієтерапією.

Натріть на тертці головку очищеного імбиру і залийте окропом на 10 – 20 хвилин. Процідіть і додайте лимон і мед.

М'ятний чай

Чай з м’ятою є класичним вибором, коли починаються проблеми з животом. Огляд 14 досліджень за участю 1927 людей показав, що олія перцевої м’яти зменшує тривалість, частоту та тяжкість болю в шлунку у дітей.

Навіть просте нюхання олії м'яти перцевої допомагає запобігти нудоті та блювоті.

Хоча ці дослідження зосереджені на олії, а не на самому чаї, він може мати подібні переваги.

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