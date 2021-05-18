Некоторые считают, что пропуск завтрака способствует похудению, но это совершенно не так. Получая утром достаточное количество углеводов, человек стабилизирует уровень сахара в крови, что помогает регулировать аппетит и не переедать в течение дня. Более того, люди, которые регулярно завтракают, имеют более низкую вероятность заболеть ожирением.

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Вот еще 5 рисков для здоровья, возникающих при отказе от завтрака.

Сахарный диабет



Чем опасен пропуск завтрака / Фото Pexels

В 2012 году были опубликованы результаты исследования, в котором приняло участие более 20 000 здоровых людей без сахарного диабета в анамнезе. Добровольцы, которые на протяжении 16 лет пропускали завтрак, оказались на 25% более склонны к развитию диабета 2-го типа, чем те, кто придерживался трехразового питания.

Даже после исключения других факторов, которые могут привести к сахарному диабету, отказ от завтрака способствует повышению риска развития этого заболевания на 16%.

Ожирение

Люди, которые не имеют привычки завтракать, в большинстве случаев не только не теряют вес, но и более склонны к ожирению.

Средний вес людей, которые пропускают завтрак хотя бы 3 раза в неделю, почти на 1,9 килограмма выше по сравнению с теми, кто получает полноценное питание.

Отказ от завтрака, будто бы намекает организму, что человек голодает. Следовательно, при следующем приеме еды, органы начнут активно запасать все питательные вещества, что приведет к увеличению веса и накоплению жира.

Снижение когнитивных способностей

Отказ ребенка от завтрака негативно влияет на деятельность мозга, что может стать причиной снижения когнитивных способностей.

Потребность клеток головного мозга в глюкозе в 20 раз превышает эту потребность периферических тканей. Кроме того, клетки мозга сами по себе не могут синтезировать необходимый элемент. Метаболизм глюкозы, которая сохраняется в клетках мозга, происходит в течение 5 минут, поэтому ему необходимо постоянно поглощать глюкозу из кровообращения.

После ночи голодания запасов гликогена в печени практически не остается. Если при этом в организм утром не поступает пища, функционирование головного мозга может осуществляться только за счет кетоновых тел, которые образуются с помощью разложения жирных кислот. Это и является причиной худшего работы мозга.

Желчнокаменная болезнь



Как правильно завтракать / Фото Pexels

Частый пропуск завтрака может способствовать развитию желчнокаменной болезни и других заболеваний желчевыводящих путей, а наличие камней в желчном пузыре повышает риск развития рака желчного пузыря.

При длительном голодании в желудке наблюдается пониженная секреция желчи, из-за чего повышается уровень холестерина. Именно его кристаллизация приводит к образованию камней.

Воспалительные процессы

Согласно результатам еще одного исследования, люди, которые не принимали завтрак, сталкивались с повышенным уровнем высокочувствительного С-реактивного белка, который является показателем воспаления в организме.

С хроническим воспалением тесно связаны сахарный диабет, деменция, инсульт и рак, поэтому завтрак может стать отличной профилактикой заболеваний.

Как наладить правильный завтрак

Стакан воды

Во время сна организм теряет большое количество жидкости и питательных веществ и до утра чувствует легкое физиологическое обезвоживания, поэтому во время завтрака необходимо пополнить запасы воды.

Включите в свой завтрак эти 3 компонента: