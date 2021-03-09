После причинения обиды прощение может показаться неуловимым и почти мифическим понятием. Но независимо от того, столкнулись ли вы с изменой со стороны друга, неверностью в браке или другой обидой, вам нужно извинить человека, чтобы двигаться дальше.

Это тяжелая работа, но она того стоит. В конце концов прощение чужих поступков может оказать положительное влияние на ваше самочувствие. Ученые Тайлер ВандерВил и Фредерик Лускин занимаются исследованием этого явления. Они разработали методы, которые, как они говорят, помогли людям добиться прощения за все – от обмана до смерти ребенка.

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Прощение не является признаком слабости

Иногда существует ошибочное мнение, что прощение состоит в том, чтобы уступить. Или что это позволяет людям топтаться по вам. Исследования, которые мы провели, показывают, что это не так. На самом деле это невероятно мощная и самовосстанавливающаяся реакция на оскорбление,

– говорит доктор ВандерВил.

Результаты исследований показывают, что прощение приводит к более низким уровням депрессии и тревоги, а также более высоким уровням надежды, счастья, удовлетворения жизнью и самооценки.

Попробуйте переформулировать прощение как желание найти эти вещи для себя, потому что вы можете прощать, не потакая неприемлемому поведению.

Прощение и примирение – это не обязательно одно и то же

Когда кто-то причиняет вам боль, особенно в случаях обмана и неверности, важно провести различие между прощением и примирением.

Прощение, объясняет доктор ВандерВил, иногда может привести к примирению, но не всегда. Бывают ситуации, когда примирение может быть даже неуместным, в частности в случаях домашнего насилия.

В случаях неверности примирение требует труда обоих людей

Неверность на самом деле болезненна и разрушительна в отношениях. И когда произошло предательство доверия, прощения одного человека недостаточно для примирения и продвижения вперед,

– говорит доктор ВандерВил.

Кроме того, говорит ученый, должно быть покаяние со стороны виновника и заверение того, что это больше не повторится. Оба партнера должны хотеть исцеления.

Оба партнера должны хотеть исцелить свои отношения / Фото pexels

Когда вы готовы простить, начинайте с успокоения нервной системы

Доктор Лускин имеет четырехэтапный процесс, чтобы помочь людям работать на пути к прощению. И он начинается с практики управления стрессом. Ученый объясняет, когда людей ранят или обижают, их адреналин подскакивает. Его цель – заставить вас сосредоточиться на проблеме и не отпускать ее. В результате тело развивает привычную реакцию надпочечников и каждый раз, когда проблема приходит на ум, адреналин снова поднимается.

Когда вы вспоминаете обиду, ваш адреналин подскакивает / Фото pexels

Чтобы изменить такую реакцию организма, он советует людям сделать 2 глубоких вдоха животом, а затем думать о чем-то позитивном каждый раз, когда обида приходит на ум. После 50 раз применения этой практики тело может успокаиваться эффективнее.

Во-вторых, работайте над своей способностью чувствовать благодарность. Это следующий шаг в процессе доктора Лускин. К примеру, когда вы видите неправильные вещи, вы всегда их замечаете. Так же надо замечать то, что является правильным. Лускин заставляет пациентов тратить время, чтобы оценить такие явления, как приятная погода или прекрасный закат, или другие мелочи в своей жизни, за которые они должны быть благодарными.

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Помните, вы не всегда получаете желаемое

Эти, казалось бы, резкие слова критически важны для метода доктора Лускина, поскольку прощение касается ситуаций, которые сложились не так, как мы хотим, говорит он. Это когнитивное обрамление помогает работать над принятием и даже снижает кровяное давление.

Измените рассказ истории в своей голове

Измените историю в вашем сознании от той, где вы стали жертвой ужасного поступка, к такой, где бы вы являетесь героем за прощение ужасного поступка.

Доктор Лускин объясняет, что такой образ мышления, например, поможет тем, кто завершил нездоровые отношения. И в дальнейшем он не будет отказываться от них вообще, а будет работать над тем, чтобы иметь другие, более здоровые отношения.

Модель прощения от доктора ВандерВила

Доктор ВандерВил призывает людей практиковать прощение по следующей схеме: упоминание, сострадание, альтруистический дар, осуществление и воздержание.

Эта модель была использована в ряде исследований, а также во время индивидуальной групповой терапии. Результаты показали снижение депрессии и тревоги и увеличение надежды и прощения.

Пошагово этот процесс выглядит так:

Упоминание. Думайте о произошедшем объективно и не подавляйте его.

Соболезнование. Попробуйте поставить себя на место другого человека и подумайте, не было ли в мотивации ненависти. Вам не нужно минимизировать проступки или презирать свои эмоции, но постарайтесь подумать о том, не было ли это действие личным.

Альтруистический подарок. Подумайте о том, чтобы даровать прощение, как подарок. Большинство людей чувствуют себя лучше, когда дарят что-то другим. И прощение тоже так работает. Также может быть полезно поразмышлять о времени, когда кто-то другой дал вам дар прощения, и вспомнить, что вы тогда чувствовали.

Осуществление. Обяжите себя простить. Вы можете сделать это, рассказав своему обидчику об этом или же сказать кому-то другому. Вы даже можете записать это.

Удерживайте. Удерживайте свое прощение, в то же время понимая, что для эмоциональной стороны вам понадобится немного больше времени.

Забвение не должно быть вашей целью

Ключом к поиску прощения является не подавление воспоминаний – так, чтобы никогда больше не думать об этом, а скорее – "помнить по-другому". То есть опять же надо, чтобы в ваших воспоминаниях вы не были жертвой, а тем, кто преодолел боль и стал эмоционально устойчивее.

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В вашей истории вы должны быть тем, кто преодолел боль / Фото pexels

Практикуйте прощение каждый день

Вы на самом деле можете научиться прощению, сделав его чертой вашей личности.

Когда в контексте брака вы используете практику прощения, как за мелкие обиды, это на самом деле формирует ваш характер и заставляет вас быть добрее к другим,

– говорит доктор ВандерВил.

Он добавляет, что это может улучшить вашу жизнь и привести к лучшему обществу, а также поможет разорвать цикл преступлений и мести.