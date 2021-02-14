Несмотря на активное развитие технологий и фармакологии, древние велнес-практики занимают сегодня важное место в осознанности, правильном образе жизни и восстановлении тела. Индийская аюрведа, история которой насчитывает 5 тысячелетий, тоже имеет немало рекомендаций, которые, как минимум, сделают морозы более комфортными для вас и вашего тела.

Аюрведические практики направлены на гармонизацию жизненных сил Тем не менее, универсальных советов не существует – со сменой времен года меняются и рекомендации. Как сохранить здоровье и энергию зимой? В аюрведы есть 3 проверенные методы!

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Зимнее питание



Измените свои привычки / Фото Pexels

Наше состояние меняется с погодой. Соблюдать сезонный распорядок означает соблюдать правила здорового питания. Согласно традиции аюрведы, повысить иммунитет и поддержать организм в сезон холодов поможет правильно подобранное меню.

Зимой организм нуждается в теплой пище с большим количеством полезных жиров. Поэтому аюрведа рекомендует включить в меню горячие супы, овощные рагу, различные каши и тушеные блюда. А вот сырые овощи и свежие фрукты индийская практика рекомендует оставить поближе к весне.

Аналогичные правила выбора распространяются и на напитки. Важно обращать внимание на их температуру: зимой лучше отказаться от охлажденных жидкостей и отдать предпочтение теплой воде и чаю. Такое питание позволит насытиться быстрее, избежать переедания и получить от пищи максимум пользы.

Специи, которые согревают



Используйте специи, которые согревают / Фото Pexels

Говоря о зимнем меню, важно помнить не только о продуктах, но и о дополнении к ним – особым специям. Аюрведа неслучайно уделяет внимание приправам, которые способствуют налаживанию пищеварения. Итак, что следует включить в свой рацион?

Черный перец

Обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектом. Кроме того, компоненты перца снижают инсулинорезистентность и положительно влияют на печень.

Куркума

Эта специя содержит куркумин – вещество, которое обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами. Эффективность куркумы повысится, если добавить к ней немного черного перца.

Имбирь

Способствует улучшению пищеварения, укрепляет иммунитет, а также борется с плохим холестерином. Имбирь можно добавлять в тушеные овощи, чай и выпечку.

Гвоздика

Эта специя известна своими противовирусными свойствами, она способна утолить кашель и облегчить боль в горле. Также гвоздика эффективно снимает зубную боль. Гвоздику добавляют к мясу, плова, используют в выпечке, а также заваривают с ней чай.

Корица

Регулирует давление, повышает чувствительность к инсулину и ускоряет метаболизм. Какао, кофе, выпечка – вариантов использования корицы множество.

Мускатный орех

Помогает при респираторных заболеваниях, а также снимает боль. Специя почти универсальна: мускатный орех применяется для приготовления мяса, прекрасно сочетается с овощами, а также привносит невероятный аромат в десерты.

Увлажнения кожи



Увлажняйте кожу / Фото Pexels

В зимний период аюрведа рекомендует использовать масла не только в пищу, но и для традиционного массажа тела. По словам специалистов промасливания тела снимает стресс и стимулирует кровообращение. Клинических исследований физиологический эффект этой процедуры пока немного, но есть данные о том, что она помогает снизить артериальное давление.

Полюбить массаж стоит хотя бы за его потрясающее влияние на кожу. Масло само по себе прекрасно увлажняет, а в сочетании с массажем оказывает лимфодренажный эффект, благодаря чему кожа становится более гладкой и упругой. Для процедуры нужно кунжутное масло – именно его рекомендуют использовать в зимний период.

Техника массажа проста. Начинайте с верхушки: нанесите масло на корни волос и помассируйте волосистую часть головы. Затем разотрите уши. Теперь можете переходить к рукам. После этого нанесите масло на живот, двигаясь по часовой стрелке; затем – на ноги. Уделите особое внимание локтям и коленям – кожа в этих местах обычно наиболее сухая. Наконец помассируйте ступни.

После массажа необходимо подождать 15 – 30 минут, чтобы масло проникло в кожу и напитало ее. После этого примите теплый душ.

Как часто нужно проводить процедуру, зависит от вашего типа кожи. Если зимой она склонна к сухости, увлажнять тело стоит каждый день. Если кожа нормальная, достаточно 3 – 4 процедур в неделю, а если жирная – даже одной.