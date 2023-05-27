Однако если включить арбуз в свой постоянный рацион, можно извлечь немало пользы. Рассказываем об этом подробнее.

Интересно 7 научно обоснованных преимуществ употребления винограда

Какая польза от арбуза

Летняя ягода содержит немало полезных веществ: пищевые волокна, магний, калий, витамин С и витамин А, ликопин и другие каротиноиды. Все они могут улучшить качество диеты.

В ходе исследования, которое длилось с 2003 по 2018 годы, проанализировали данные о людях, часто потреблявших арбуз, и обнаружили, что в организме всех было больше питательных веществ.



Арбуз полезен для сердца / Фото Pexels

Особо стоит отметить преимущества для сердца. А все благодаря ликопину в его составе. Этот каротиноид помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти от этих заболеваний.

Преимущество и в том, что калорийность арбуза – всего 30 килокалорий в 100 граммов. Кроме этого, в нем много воды и мало жиров, что является идеальным вариантом перекуса для людей, которые пытаются похудеть.

Утешит ягода еще и снижением кровяного давления и резистентности к инсулину, уменьшением мышечных болей, улучшением пищеварения и здоровья кожи.

Чтобы почувствовать эти преимущества, нужно соблюдать норму. В сутки врачи и диетологи рекомендуют есть взрослым до 500 граммов арбуза, а детям – от 80 до 150 граммов.