В безалкогольном пиве отсутствует опасный компонент алкогольных напитков –этиловый спирт. Но это не значит, что такой напиток автоматически становится полезным. Во-первых, в нем до сих пор содержатся сахара, во-вторых, существует риск развития психологической зависимости.

Идея безалкогольного пива проста: производители забирают все плохое, чтобы потребители получили лишь хорошее. Выглядит логично: если убрать из напитка спирт, в нем должны остаться исключительно нейтральные и полезные вещества. В пиве - это некоторые микроэлементы (кальций, магний и фосфор), а также хмель, который, если верить небольшим исследованием, снижает уровень тревожности и помогает заснуть.

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Однако главная проблема безалкогольного пива связана не столько с алкоголем, сколько с его отсутствием. Как это возможно – разбираем дальше.



Чем вредно безалкогольное пиво / Фото Unsplash

Сахар vs спирт

Все алкогольные напитки калорийны. 500 миллилитров пива содержит 216 калорий, калорийность вина зависит от сорта, но это число варьируется от 73 – 106 на 100 миллилитров напитка.

Главный источник этих калорий – алкоголь. Впрочем, 80% полученной из алкоголя энергии расходуется организмом на его усвоение. Когда из пива и вина удаляется этиловый спирт, технически их калорийность снижается. Однако теперь главным источником калорий становится сахар. На эту замену влияет именно технология производства.

Первый способ изготовления безалкогольного пива – не доводить брожения солода до конца с помощью специальных дрожжей или резкого охлаждения. В этом случае солодовый сахар не успевает превратиться в алкоголь и остается в пиве.

Второй способ – дать пиву добродить и только потом выпарить из него алкоголь или отфильтровать его молекулы с помощью обратного осмоса, как примеси из воды. В таком случае ни сахара, ни алкоголя в пиве не остается, но возникает новая проблема. Без спирта пиво теряет вкус и аромат, а заодно – защиту от патогенной микрофлоры.

Поэтому производителям приходится уже самим добавлять в него сахар. Именно это обеспечивает безалкогольные напитки вкусом и предотвращают скисанию.

Если содержание сахара в алкогольном пиве нулевое, то в безалкогольном варианте уже содержится 10 граммов сахара на 0,3 литра. Поэтому, если у вас проблемы с инсулинорезистентностью или вы решили сократить потребление сладкого – лучше отказаться и от безалкогольного аналога.

Внимательно читайте состав безалкогольного пива на этикетке: сахар может скрываться за "мальтозой", "глюкозой" или "солодовым экстрактом".

Психологическая зависимость

Хорошо, допустим вы решили бороться с алкогольной зависимостью и перейти на безалкогольное пиво. Но ирония в том, что имитация вкуса и аромата с помощью ароматизаторов и сахара делает безалкогольные аналоги не лучшим выбором.

Пивной вкус вызывает выброс дофамина, а значит – именно он может стать стимулом для развития зависимости (да, даже если пиво не содержит алкоголя). Еще одно исследование показало, что пивной аромат может подтолкнуть к рецидиву, если в вашей истории есть алкогольная зависимость.

Если вы боретесь с зависимостью или просто хотите, чтобы алкоголя в вашей жизни стало меньше – не стоит лишний раз имитировать его потребления.