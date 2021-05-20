Здоровая сбалансированная диета, в основе которой – цельные продукты, играет ключевую роль в снижении рисков различных заболеваний и замедления старения. Это подтверждают и результаты исследований. По мнению ученых, некоторые питательные вещества способны предотвратить повреждения кожи. Они минимизируют неблагоприятные факторы внешней среды, удерживают влагу в организме и помогают коже сиять.

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Конечно, значение имеет солнце, наследственность, качество ухода за кожей, количество выпитой воды и множество других факторов. Но, устраняя один негативный фактор, вы приближаете свою кожу к желаемому идеалу.

Перечисленные продукты нейтрализуют воспаления и защищают от негативного воздействия внешней среды и вреда, спровоцированного свободными радикалами. Как следствие – ваша кожа остается красивой и здоровой.

Ягоды



Черные ягоды предотвращают старение кожи / Фото Pexels

Черника, ежевика, малина и клюква содержат большое количество антиоксидантов – флавонолов, антоцианов и витамина С, которые помогают замедлить старение клеток. Черные и синие ягоды обладают максимальным антивозрастным эффектом, так как содержат самую высокую концентрацию антиоксидантов.

Листовая зелень

Темная листовая зелень, особенно шпинат и капуста, содержит антиоксиданты, лютеин и зеаксантин, которые помогают защитить организм от негативных последствий ультрафиолетового облучения. Каждый раз, когда кожа подвергается воздействию солнечных лучей, она нуждается в восстановлении, но обычно получается так, что она травмируется повторно. Это приводит к нарушению ДНК эпидермиса, воспалениям, окислительному стрессу и подавлению Т-клеточного иммунитета, а также повышает риск рака кожи и ускоряет ее старение.

Огурцы

Богатые оксидом кремния, который помогает сформировать коллаген, препятствует появлению морщин.

Гуава



Гуава содержит большое количество витамина С / Фото Pexels

Мощный источник витамина С, который поддерживает выработку коллагена и способствует улучшению внешнего вида кожи.

Томаты

Отличаются высоким содержанием ликопена (как и арбузы), который действует, как солнцезащитный крем и защищает кожу от УФ-излучения, появления пигментных пятен и старения. Томаты также содержат витамин C и калий, которые регулируют уровень воды в клетках кожи.

Авокадо

Его жирные кислоты помогают поддерживать здоровый жировой баланс кожи, а витамин Е и биотин обеспечивают кожу, ногти и волосы питательной поддержкой.

Гранат

Содержит эллаговую кислоту и пуникалагин, которые замедляют процесс старения кожи, подавляя свободные радикалы. Это, в свою очередь, защищает природный коллаген в коже.

Жирная рыба

Дикая рыба, в частности сардины, сельдь, скумбрия и лосось, содержит жирные кислоты омега-3, которые сохраняют кожу, волосы и ногти увлажненными, а также поддерживают эластичность кожи, укрепляя клеточные мембраны.

Грецкий орех

Орех обладает противовоспалительными свойствами / Фото Pexels

Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами и витамином Е, которые эффективно работают против старения и обладают противовоспалительными свойствами.

Темный шоколад

Антиоксиданты флаванолы в какао-бобах, помогают уменьшить воспаление кожи, вызванное воздействием ультрафиолета. Горький шоколад хорошего качества помогает улучшить циркуляцию крови и повышает способность кожи удерживать влагу, тем самым препятствуя появлению морщин.