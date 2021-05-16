После того, как вы их проглотите, таблетки или жидкости путешествуют по кишечнику, где расщепляются и всасываются в кровь. Специальная "магистраль", называемая воротной печеночной веной, приносит содержимое из тонкой кишки в печень через кровь.
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В печени лекарства снова расщепляются на компоненты препарата и выбрасываются обратно в кровь. После этого они поступают везде, однако действуют только точечно.
Лекарства связываются рецептором-мишенью
Лекарства – это химические вещества, которые сконструированы таким образом, чтобы прикрепляться только к определенным молекулам белка в организме, известным как рецепторы. Существует много различных типов рецепторов на поверхности клетки или даже внутри нее. Каждый из них имеет четкую форму, сравнимую с замком, к которому подойдет лишь один уникальный ключ. В этом случае лекарство является ключом. Путешествуя по всему телу, оно связывается с замком-рецептором, который ему подходит.
Например, ибупрофен, который является действующим веществом обезболивающих препаратов, закрепляется на любых рецепторах боли, с которыми он сталкивается во время протекания. Только после связывания с целью ибупрофен может выполнять свою работу. Он попадает в клетку и запускает химические реакции, которые в конечном итоге дают желаемый эффект, то есть блокируют болевой сигнал от нервов.
В случае с бета-адреноблокаторами, которые применяются для контроля высокого кровяного давления, то они закрепляются на бета-рецепторах, которые расположены в клетках сердца, сосудов и легких. Препараты блокируют связывание адреналина с теми же рецепторами и предотвращают повышение артериального давления.
Лекарства иногда могут бездействовать / Фото Unsplash
Однако эта естественная система связывания не является надежной. Иногда препараты могут связываться с другими нецелевыми рецепторами, особенно, если они имеют подобную форму. Это когда вы издалека машете кому-то, думая, что это ваш друг, но только вблизи выясняете, что это совсем другой человек.
В этом случае лекарства не будут действовать, а запустят цепную реакцию, что приведет к нежелательным побочным эффектам.
Что происходит в случае побочных эффектов
- Все лекарства предназначены для приема в определенной дозе.
- Меньшее количество может привести к тому, что препарат не свяжется с рецептором-мишенью. В таком случае лекарство будет абсолютно бесполезным, поскольку оно не сможет выполнять свою функцию.
- Если же принять большую дозу, то скорее всего препарат свяжется не только с целевыми рецепторами и спровоцирует неожиданные реакции, известные как побочные эффекты.
- Каждый препарат имеет свой список общих побочных эффектов, таких как расстройство желудка, сонливость, сухость во рту и т. д. Только в тяжелых случаях они могут привести к госпитализации. Вот почему так важно придерживаться правильной дозировки.