После того, как вы их проглотите, таблетки или жидкости путешествуют по кишечнику, где расщепляются и всасываются в кровь. Специальная "магистраль", называемая воротной печеночной веной, приносит содержимое из тонкой кишки в печень через кровь.

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В печени лекарства снова расщепляются на компоненты препарата и выбрасываются обратно в кровь. После этого они поступают везде, однако действуют только точечно.

Лекарства связываются рецептором-мишенью

Лекарства – это химические вещества, которые сконструированы таким образом, чтобы прикрепляться только к определенным молекулам белка в организме, известным как рецепторы. Существует много различных типов рецепторов на поверхности клетки или даже внутри нее. Каждый из них имеет четкую форму, сравнимую с замком, к которому подойдет лишь один уникальный ключ. В этом случае лекарство является ключом. Путешествуя по всему телу, оно связывается с замком-рецептором, который ему подходит.

Например, ибупрофен, который является действующим веществом обезболивающих препаратов, закрепляется на любых рецепторах боли, с которыми он сталкивается во время протекания. Только после связывания с целью ибупрофен может выполнять свою работу. Он попадает в клетку и запускает химические реакции, которые в конечном итоге дают желаемый эффект, то есть блокируют болевой сигнал от нервов.

В случае с бета-адреноблокаторами, которые применяются для контроля высокого кровяного давления, то они закрепляются на бета-рецепторах, которые расположены в клетках сердца, сосудов и легких. Препараты блокируют связывание адреналина с теми же рецепторами и предотвращают повышение артериального давления.



Лекарства иногда могут бездействовать / Фото Unsplash

Однако эта естественная система связывания не является надежной. Иногда препараты могут связываться с другими нецелевыми рецепторами, особенно, если они имеют подобную форму. Это когда вы издалека машете кому-то, думая, что это ваш друг, но только вблизи выясняете, что это совсем другой человек.

В этом случае лекарства не будут действовать, а запустят цепную реакцию, что приведет к нежелательным побочным эффектам.

Что происходит в случае побочных эффектов