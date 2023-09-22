Не всегда нам удается попасть на прием к стоматологу на следующий день сразу после того, как у нас заболел зуб. Если вам приходится ждать несколько дней, прежде чем вылечить зуб, рекомендуем воспользоваться несколькими действенными методами.

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Обезболивающий препарат

Прием обезболивающих препаратов, таких как ибупрофен, является быстрым и простым способом для многих людей эффективно уменьшить легкую или умеренную зубную боль.

Холодный компресс

Использование холодного компресса может помочь облегчить зубную боль. Приложите пакет со льдом завернутый в полотенце к болезненной стороне лица. Это поможет сузить кровеносные сосуды, что соответственно уменьшит зубную боль и позволит человеку уснуть.

Приложение холодного компресса к болезненному участку на 15–20 минут каждые несколько часов вечером также может помочь предотвратить боль.



Холодный компресс помогает снять зубную боль / Фото Pexels

Поднятие подушки

Скопление крови в голове может вызвать дополнительную боль и воспаление. Для некоторых людей поднятие головы с помощью дополнительной подушки может облегчить боль так, чтобы они могли заснуть.

Лечебные мази

Некоторые лечебные мази также могут помочь снизить зубную боль. Безрецептурные обезболивающие гели и мази, содержащие такие ингредиенты, как бензокаин, могут обезболить область, однако детям его смазывать нельзя.

Полоскание соленой водой

Простое полоскание соленой водой является распространенным домашним средством от зубной боли. Соленая вода является естественным антибактериальным средством, поэтому она может уменьшить воспаление. Это, в свою очередь, помогает оградить поврежденные зубы от инфекции.

Полоскание соленой водой также может помочь удалить застрявшие в зубах или деснах частицы пищи или мусора.



Полоскайте рот водой с солью / Фото Deposit Photo

Полоскание перекисьем водорода

Исследование 2016 Trusted Source обнаружило, что полоскание полости рта перекисью водорода помогло уменьшить зубной налет и симптомы пародонтита.

Мятный чай

Чай из мяты может помочь снять зубную боль. Исследователи отмечают, что перечная мята содержит антибактериальные и антиоксидантные соединения. Ментол, активный ингредиент перечной мяты, также может иметь легкое онемение чувствительных участков.

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Гвоздика

Эвгенол, являющийся одним из основных компонентов гвоздики, может уменьшить зубную боль. Результаты клинического испытания 2015 показали, что люди, которые наносили эвгенол на десну и лунку после удаления зуба, имели меньше боли и воспаления во время заживления.

Евгенол действует как болеутоляющее средство. Чтобы использовать гвоздику от зубной боли, замочите молотую гвоздику в воде, чтобы сделать пасту. Затем нанесите пасту на зуб или поместите ее в пустой пакетик и положите в рот.

Кроме того, можно облегчить боль, если осторожно пожевать или пососать одну гвоздику, а затем оставить ее у больного зуба. Этот метод не подходит для детей, поскольку они могут проглотить слишком много гвоздики.

Чеснок

Чеснок – это обычный домашний ингредиент, который некоторые люди используют для облегчения зубной боли.

Алицин, являющийся основным соединением в чесноке, имеет сильное антибактериальное действие, которое может помочь убить бактерии во рту, которые приводят к кариесу и зубной боли. Просто разжевав зубчик чеснока и положив его у зуба, можно облегчить боль.