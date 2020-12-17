2020 оказался непростым. Поэтому совсем неудивительно, что в декабре мы чувствуем себя абсолютно истощенными и немотивированными, а мысль о законных выходных не дает сосредоточиться на работе. Что же делать, если вы столкнулись с упадком сил.

Если в последнее время вы чувствуете апатию и упадок сил – не игнорируйте это. На самом деле существует немало причин подобного состояния, сообщает Полезно 24. Некоторые из них напрямую связаны с сезоном и требуют психологической разгрузки, другие являются следствием заболеваний или дефицитов и требуют консультации у врача.

Проверьте не откликаются ли вам перечисленные причины и попробуйте нейтрализовать их влияние.

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Эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание / Фото Pexels

В конце декабря мы начинаем не только переосмысливать год, но и сравнивать свои успехи с другими, видеть все свои недостатки и все глубже погружаться в апатию.

Психотерапевты утверждают, что эмоциональное выгорание – это результат внутреннего конфликта. Чаще всего оно проявляется, когда в нашей жизни нарушается баланс. Например, вы хотите больше времени проводить с семьей, но вынуждены работать.

Иногда эмоциональное выгорание усиливается и другими факторами: недостаточностью солнечного света, дефицитом витаминов или переутомлением, которое возникает из-за необходимости закрыть отчеты и сдать проекты до конца календарного года.

Что делать

Поймите в чем заключается конфликт. Если вы хотите пойти в отпуск – сделайте это сейчас и не ждите праздников. Если слишком много засиживаетесь над проектом – попросите о помощи. Если хотите провести время с детьми – возьмите дополнительный выходной.

Дефицит витамина В12

Чаще всего подавленное состояние является признаком дефицита В12. Это вещество поддерживает нервную систему и помогает усваиваться аминокислотам. Если же у вас наблюдается тотальная нехватка витамина, организм перестает вырабатывать достаточно эритроцитов, а это – первый шаг к анемии.

Что делать

Сдайте анализы крови. Возможно, ваша усталость никак не связана с сезоном и будущими праздниками. Добавьте в рацион рыбные и мясные продукты, или же купите витамины.

Дефицит витамина D

Дефицит витаминов / Фото Pexels

Несмотря на то, что витамин D вырабатывается организмом самостоятельно, в пасмурное время года этот процесс замедляется. А вот дефицит витамина D как раз грозит нарушенным функционированием сердца и сбоем в работе нервной системы.

Что делать

Как минимум – выходите на прогулки и добавьте в рацион яйца и рыбу. Другой вариант – опять же – сдать анализы на дефицит и пропить витамины.

Проблемы щитовидной железы

Сниженная активность щитовидной железы или гипотиреоз – одна из основных причин нарушения выработки гормонов, которые отвечают за обмен веществ. Поэтому неудивительно, что при сбое работы щитовидной железы возникает повышенная усталость и перепады настроения.

Что делать

Опять же – обратитесь к врачу. Если у вас действительно диагностируют проблемы, эндокринолог предложит пропить достаточное количество йода или назначит соответствующую гормональную терапию.

Аллергические реакции

Аллергические реакции / Фото Pexels

Аллергические реакции – это не только насморк. Часто у пациентов возникает такой сильный ринит, который препятствует нормальному поступлению кислорода. Как следствие – страдают все органы. Отсюда усталость, вялость и постоянное желание спать.

Что делать

Если вы знаете о своей склонности к аллергическим реакций, не выдумывайте несуществующих причин плохого настроения и не обвиняйте грядущие праздники. Чаще проводите влажную уборку, замените косметику, обратите внимание на еду. Возможно, как раз самое время изменить или постирать вашу многоразовую маску, которая тоже собирает немало пыли и бактерий.

Сбой в работе кишечника

В кишечнике множество иммунных клеток, поэтому его работа тоже влияет на здоровье и самочувствие. Если кишечник не усваивает необходимые вещества, страдает весь организм. Возможно переход на зимний рацион, применение антибиотиков или переносе заболевания плохо отразились на здоровье кишечника.

Что делать

Поскольку вы не можете поставить диагноз самостоятельно – обратитесь к врачу. Проблемы с микрофлорой кишечника быстро диагностируются и легко устраняются.

Предновогодняя депрессия



Депрессия перед Новым годом / Фото Pexels

Основная причина плохого настроения перед новогодними праздниками – это массовая суета. Неоправданный ажиотаж, очереди и толкотня в магазинах, хаотичная торговля на улицах на фоне пандемии выглядят особенно абсурдно. При этом необходимо доработать важную работу и успеть подготовить дом к праздникам. А в вас не остается сил даже на дорогу с работы.

Что делать

Не поддавайтесь суете. Распланируйте свое время: выберите выходной день для покупки подарков, решите где и с кем вы будете праздновать Новый год, придумайте одежду на корпоратив. Проработайте все мысли, связанные с праздниками и больше не возвращайтесь к этому вопросу – представьте, что вы живете в обычном режиме.

Если же это не помогает – обратитесь за консультацией к психологу. Множество специалистов предлагают бесплатные первые сеансы. Вероятно, именно они раскроют истинную суть вашей депрессии.

Чем быстрее вы обнаружите причину упадка сил – тем лучше сможете отдохнуть. Поэтому не пользуйтесь принципом: "само пройдет", а действуйте на результат!