Эти стратегии включают физические упражнения, периодическое голодание и уменьшение количества углеводов в рационе. О главных советах по похудению естественным путем рассказал Адриенна Зайц – зарегистрирован диетология из Флориды.

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Интервальное голодание

Несколько исследований показали, что продолжительное периодическое голодание, которое длится до 24 недель, приводит к потере веса у лиц с избыточным весом.

В самый популярный метод интервального голодания входит 16 часов без еды и 8-часовое окно, когда можно употреблять пищу. Для большинства людей 8-часовое окно будет примерно с полудня до 20:00.

Исследование этого метода показало, что пища в течение ограниченного периода привела к тому, что участники потребляли меньше калорий и теряли вес.



Интервальное голодание помогает избавиться от лишнего веса / Фото с Pexels

Употребляйте белок на завтрак

Белок может регулировать гормоны аппетита, помогая людям ощущать сытость. В основном это связано с понижением гормона голода грелина и повышением гормонов насыщения пептида и холецистокинина.

Хороший выбор для завтрака с высоким содержанием белка включает в себя яйца, овес, ореховое масло и масло семян, кашу из киноа, сардины и пудинг из семян чиа.

Уменьшите потребление сахара и рафинированных углеводов

Сахар в продуктах имеет определенный связь с ожирением даже если он содержится в напитках, а не пищи. Рафинированные углеводы – это сильно обработанные продукты, больше не содержащие клетчатки и других питательных веществ. К ним относятся белый рис, хлеб и макароны. Эти продукты быстро усваиваются и быстро превращаются в глюкозу.

Избыток глюкозы попадает в кровь и провоцирует выработку гормона инсулина, способствующего накоплению жира в жировой ткани. Это способствует увеличению веса.

Лучше заменить эти продукты здоровыми вариантами: цельнозерновой рис, цельнозерновой хлеб, макароны твердых сортов, фрукты, травяные чаи.



Употребляйте меньше сладкого / Фото Pexels

Потребляйте большее количество клетчатки

Включение большого количества клетчатки в рацион может увеличить ощущение сытости, потенциально приводя к потере веса. Продукты, богатые клетчаткой, включают: цельнозерновые хлопья для завтрака, цельнозерновые и хлеб, фрукты и овощи, горох, бобы и бобовые, орехи и семена.

Здоровый сон

Сон, который длится менее 5-6 часов в сутки, связан с увеличением случаев ожирения. исследование показывают, что недостаточное количество или плохое качество сна замедляет процесс, в котором организм превращает калории в энергию, называемую метаболизмом.

Когда метаболизм менее эффективен, организм может сохранять неиспользованную энергию в виде жира. Кроме того, плохой сон может увеличить выработку инсулина и кортизола, что также способствует накоплению жира.



Спит не мешает 7 часов / Фото Pexels

Научитесь управлять стрессом

Стресс вызывает выброс гормонов, таких как адреналин и кортизол, первоначально снижающие аппетит. Однако, когда люди находятся в постоянном стрессе, кортизол может оставаться в крови дольше, что повысит их аппетит и потенциально побуждать их есть больше.

Чтобы управлять стрессом, займитесь йогой, медитацией, техниками дыхания или релаксацией. Также рекомендуется проводить некоторое время на открытом воздухе.