Согласно опросу Harris 22% людей, которые используют кисти для макияжа, никогда их не чистят, а 39% моют их менее одного раза в месяц.

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Если вы не будете мыть кисти для макияжа, то рискуете здоровьем своей кожи.

Кисти для макияжа должны быть максимально чистыми и стерильными, ведь мы переносим все, что находится на кистях, на лицо,

– отмечает профессор дерматологии с Алабамы Кори Хартман.

Кисточка для макияжа собирает грязь, частицы пыли, омертвевшие клетки кожи и излишки кожного сала. Когда вы грязными кисточками наносите макия, то они закупоривают поры, которые могут привести к сыпям.



Кисти для макияжа нужно периодически мыть / Фото с Pexels

Если вы оставляете кисти для макияжа во влажном месте, например, в ванной, бактерии в такой среде быстрее проживаются.

Пользуясь грязными кисточками вы подвергаете себя вспышке прыщей или фолликулиту,

– отмечает Кори Хартман.

Что не менее важно, следите за тем, чтобы кисточками для макияжа пользовались только вы. При передаче косметических инструментов передается герпес, стрептококк и конъюктивит.

Кисти для макияжа важно мыть каждые семь-десять дней и менять каждые три-шесть месяцев. Аппликатор для тонального основания нужно мыть еще чаще. Если вы наносите макияж редко, то мойте кисти раз в две недели.

Лучше мыть кисти детским шампунем. Используйте в емкости теплую воду и промывайте, пока она не станет прозрачной.