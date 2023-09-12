Оказывается, примерно каждый третий взрослый человек в США дремлет днем, и это может оказаться полезным для здоровья, чем вы могли думать. Доктор медицинских наук Шенон Макекау убеждена, что дневной сон может отлично компенсировать недостаток ночного отдыха.

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Чем полезна дрема

Если вы хотите качественно отдохнуть, то то, что вам действительно нужно это короткая дремота. Такая должна длиться не дольше 30 минут, иначе вы погрузитесь в глубокий сон и таким образом только сильнее устанете после того, как проснетесь.

София Хан, доктор медицинских наук, утверждает, что дремота может обеспечить восстановительные преимущества сна и не будет влиять неплохо на способность засыпать ночью впоследствии.

Впрочем, некоторые эксперты убеждены, что не стоит спать дольше 20 минут, ведь именно при такой продолжительности дремы вы получите максимум пользы и не повредите себе и вашему дневному графику.



Дневной сон очень полезен / Фото Pexels

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Когда вы спите дольше 30 минут, вам труднее проснуться, и вы просыпаетесь, чувствуя сонливость, чем когда просыпаетесь от более легкого сна,

– рассказала доктор Хан.

Оказывается, дневной сон может снизить усталость, повысить производительность и улучшить настроение. Среди неожиданных эффектов от дремы улучшение памяти и повышение скорости реакции.