Руколу часто добавляют в салаты и другие блюда из-за ее уникального вкуса и свежести, однако не все знают, что она имеет противовоспалительные свойства и может предотвращать раковые заболевания. 24 Канал разбирался, как именно рукола улучшит ваше здоровье.

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Почему нужно есть руколу

Это однолетнее растение содержит немало полезных витаминов и микроэлементов и может обогатить ваш ежедневный рацион необходимыми для организма минералами. В частности, в руколе есть витамины А, В, С, К и Е, а также магний, цинк, железо, селен и фолат.

Если вы страдаете от заболеваний нервной системы, попробуйте обогатить свое ежедневное питание этой душистой пряностью. Поможет она и взбодриться – рукола содержит микроэлементы, которые делают ее отличным энергетиком. Она повышает работоспособность, приводит в тонус и помогает нормализовать водно-солевой баланс.



Рукола улучшает пищеварение.

Попытаться есть больше руколы стоит и тем, кто стремится сбросить несколько килограммов. Это растение улучшает пищеварение, налаживает обменные процессы и помогает вывести излишки холестерина. Польза зелень принесет и больным сахарным диабетом.

Этот продукт диетологи рекомендуют употреблять и людям с язвами и повреждениями стен желудка. А В-каротин, содержащийся в растении, улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Можно использовать ее как маску для лица – тогда она становится средством для замедления старения.

Пользу может принести и масло из руколы. Ее часто применяют для отбеливания пигментных пятен и веснушек и в лечении дерматитов. Масло можно мазать и на волосы – оно укрепляет корни, увлажняет и предотвращает образование перхоти. Советуют ее наносить после химической завивки и крашений для восстановления структуры.

Однако руколу следует употреблять с осторожностью, ведь для некоторых людей она может быть вредной. В частности, советуют воздержаться от нее аллергикам и тем, кто болеет подагрой, колитом и дискинезией желчевыводящих путей.