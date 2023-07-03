Для того, чтобы долго жить, нужно, конечно, вести здоровый образ жизни и поддерживать сбалансированную диету. Вы уже сейчас можете добавить к ней фасоль, ведь она не только улучшит здоровье, но и прибавит вам несколько лет жизни.

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Что нужно есть, чтобы достичь долголетия

Семейство бобовых – это те растения, которые вам точно следует употреблять чаще, ведь они не только дешевые и растут почти на каждом огороде, но и чрезвычайно полезны. Писатель и предприниматель Дэн Брюттнер десятилетиями исследовал так называемые "голубые зоны" – территории, разбросанные по всему миру, где люди живут аномально долго.

В каждой "голубой зоне", которую я посетил, фасоль и другие бобовые были – и остаются – основным компонентом ежедневного рациона,

– рассказал он.

Такие "голубые зоны" уже обнаружили в Греции, Италии, Японии и Коста-Рике. На острове Сардиния местные жители едят нут, являющийся основным ингредиентом супа минестроне, по меньшей мере дважды в день. Возможно, именно поэтому на Сардинии живет больше всего людей, отпраздновавших столетний юбилей.



Фасоль помогает жить дольше / Фото Pexels​

Все бобовые богаты огромным количеством питательных элементов, в частности медью, кальцием, железом, фолиевуй кислотой, цинком и магнием. Кроме того, в фасоли и нуте содержатся необходимые для организма белки и клетчатка.

Клетчатка дает вам здоровые кишечные микробы, уменьшает воспаление и улучшает иммунную функцию. Лишь от 5% до 10% американцев получают необходимое количество клетчатки,

– сказал Брюттнер.

Конечно, для максимальной пользы врачи советуют употреблять разные виды бобовых. Например, красная и черная фасоль содержат больше калия, а нут богат магнием и антиоксидантом лютеин. Но если сочетать фасоль с цельнозерновыми продуктами, вы можете получить все необходимые белки, подобные тем, что есть в мясе.

Полезно увеличить количество бобовых в ежедневном рационе и людям, страдающим диабетом 2-го типа, ведь клетчатка стабилизирует уровень сахара в крови. Фасоль может помочь снизить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний на 22%.

Попытаться употреблять бобовые следует и тем, кто стремится похудеть. Последние исследования показали, что люди, которые ели по 250 грамм фасоли ежедневно в течение шести недель, потеряли больше веса, чем те, кто не ел бобов.