Жители скандинавских стран точно знают в чем счастье. Недаром их признали есть самыми счастливыми в мире. В чем их секрет и что такое концепция "friluftsliv" – читайте в нашем материале.

Источник: 24 канал

Ранее Организация Объединенных Наций опубликовала отчет о всемирном счастье в 2020 году. В первую десятку стабильно попали Финляндия, Дания, Норвегия, Швеция и Исландия.

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Что такое "friluftsliv" и какова суть концепции

Используя материал National Geographic

Концепция "friluftsliv" может объяснить завидный рейтинг этих стран. Дословно это выражение переводится как "жизнь под открытым небом". Концепция была популяризована еще в 1850-х годах норвежским драматургом и поэтом Генриком Ибсеном.

Суть ее заключается в том, что какой бы ни была погода, скандинавы выходят из своего дома и много времени проводят на природе. Самыми популярными занятиями являются длительные прогулки с друзьями, пикники, неспешные послеобеденные прогулки на велосипеде, или выгул собаки утром. Существует даже специальное слово "utepils", которое означает пить пиво на открытом воздухе.

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Согласно данным от Nature

Специалисты уверены, что время на свежем воздухе делает людей счастливыми.

Проведение только 2 часов в неделю в естественной среде, в такой как парки или зеленые насаждения, способствует повышению благосостояния.

Время на свежем воздухе также может помочь вылечить горе и даже травмы.

Поэтому оставляйте свои офисы и дома и айда на природу. Украинцы достойны счастья не меньше, чем скандинавы!

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Занятия спортом на свежем воздухе / Фото Alamy Images



Сбор грибов в лесу / Фото Alamy Images



Скандинавы проводят время возле водоемов / Фото Alamy Images



Скандинавы проводят время возле водоемов / Фото Maddy Savage