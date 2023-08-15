Несмотря на невероятный вкус мороженого и облегчение, которое оно дает в жаркий день, с этим продуктом вам следует быть осторожными. Убедитесь, что вы знаете все риски для здоровья, которые может вызвать холодное лакомство.

Интересно 5 неожиданных побочных эффектов от арбуза: вы этого не знали

Образование кариеса

Если вы не чистите зубы каждый раз после еды, ваша любовь к этому продукту может привести к многочисленным проблемам с зубами.

Потребление пищи, содержащей сахар, без чистки зубов после этого может отрицательно повлиять на здоровье полости рта,

– поделился стоматолог Джек Гиршфельд.

Плохой сон

Некоторые убеждены, что мороженое вечером поможет легче заснуть, однако это не так. Одно из последних исследований показало, что употребление пищи с низким содержанием клетчатки связано с большим количеством ночных пробуждений и неглубоким сном.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Кроме того, негативно влияет на ваш отдых и высокое содержание насыщенных жиров, поэтому будьте внимательны, чтобы не переесть сладостей поздно вечером. Это может сделать ваш сон прерывистым, и к утру вы не будете чувствовать необходимого прилива энергии.

Набор весов

Если вы любите сладости, особенно мороженое, будьте готовы к тому, что большое его количество может добавить несколько лишних килограммов к вашей фигуре. Так что если вы пытаетесь следить за своим весом, попробуйте ограничить количество мороженого в своем рационе.



Мороженое может повлиять на вес / Фото Pexels

Негативные последствия для сердца

Большое количество сахара влияет не только на вес, но и на здоровье вашего сердца. Убедитесь, что сахар не превышает 6% всех калорий ежедневно.

Также если вы имеете непереносимость лактозы, мороженое может привести к боли в желудке, вздутию живота или диарею. Впрочем, хорошая новость состоит в том, что сейчас существует немало холодных сладостей без молочных продуктов, и они могут стать отличным решением для вас.