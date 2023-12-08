Похудение не всегда требует усилий на грани возможного. Гораздо важнее оставаться постоянными в стремлении сбросить вес и не отступать от поставленных целей. Диетолог Эми Гудсон поделилась несколькими простыми способами похудения, которые по силам каждому.

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Пейте больше теплых напитков

Нет ничего успокаивающего, чем выпить горячий чай в морозный день. Но это может принести вам не только удовольствие, но и немалую пользу. Благодаря этому напитку вы будете оставаться увлажненными и это также поможет вам контролировать свое чувство голода.

Кроме того, чай имеет очень низкую калорийность, если вы только не будете добавлять в него сахар.

Употребляйте суп

Домашний суп может совершать чудеса с вашим телом, самочувствием и даже фигурой. И еще точно та еда, которая поможет вам в ваших усилиях в похудении. Так что если вы давно не ели это блюдо, самое время добавить его в свое меню.

Если вы едите миску супа на основе бульона до того, как будете переходить к основному блюду, это поможет избежать переедания. Вы сможете почувствовать сытость еще до того, как приступите к ней, а так будете потреблять меньше калорий.

Добавьте к завтраку больше белка

Конечно, вам уже приходилось слышать, что белок в завтраке – это залог и успешного похудения, и заряда энергии в день.

Белок помогает быстрее насытиться и дольше оставаться сытыми, что может помочь унять голод и перекусить между приемами пищи. Начало дня с 25-30 граммов белка поможет утолить голод на все утро!

– рассказала Эми Гудсон.



Потреблять белок очень полезно для здоровья / Фото Pexels

Для того, чтобы обогатить свой прием пищи белком, вы можете добавить к нему греческий йогурт, яйца или молоко.

Ешьте больше продуктов с клетчаткой

Даже зимой важно не забывать о потреблении достаточного количества овощей и фруктов. К тому же добавление в свой рацион поможет вам легко внести разнообразие в меню.

Возрастные изменения, потребление соленой пищи, недостаток сна и аллергии – это лишь часть факторов, которые могут спровоцировать мешки под глазами. И только установив причину, можно переходить к выбору методики их устранения. Что подойдет вам? Помогаем выяснить у нашем материале.

Клетчатка же в этих продуктах хорошо способствует пищеварению, так что вы дольше будете оставаться сытыми после еды. Во фруктах и овощах можно найти и многие антиоксиданты, которые могут бороться с простудами в холодные зимние месяцы.

Контролируйте порции с помощью меньших тарелок

Если вы ищете простой способ похудеть за месяц, использование меньших тарелок может быть отличным вариантом. Это безупречная привычка, которая может помочь потерять вес для многих людей.

Простой психологический трюк заставляет вас чувствовать, что вы едите больше, чем в действительности, когда наполняете тарелку, хотя она и маленькая.