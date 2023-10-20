Грозовая погода точно не должна препятствовать веселью, так что даже если ваши планы прогуляться сорвались, вы все еще можете найти, чем заняться дома. Этот список поможет вам найти развлечение по душе.

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Получите новый навык

Скорее всего, у вас точно есть хобби, о котором вы задумывались, но на которое так и не удосужились. Что ж, сейчас самое время снова взяться за уроки итальянского или английского или попытаться связать шарф или свитер.

Благодаря видео на YouTube вы можете выучить что угодно: новую мелодию на гитаре, получить навыки декорирования тортов или научиться шить платье.

Организуйте огород дома

Если вам нечем заняться, вы можете инвестировать свое время и усилия в посадку растений на своем подоконнике. Кроме привычных фиалок и фикусов вы можете посадить и лук, авокадо или апельсин. Все что вам нужно – это вода и косточка или луковичка плода, который вы хотите вырастить.

Наберите себе ванную

Во время рабочих будней трудно найти время для полноценной ванны, поэтому, скорее всего, вы обходитесь душем. И в дождливый день вы можете найти на это время.

Для того чтобы сделать ванну наиболее приятной, вы можете добавить к ней собственную увлажняющую мыльную смесь. Для этого в чистой миске смешайте пол стакана мягкого жидкого мыла, 1 столовую ложку сахара или меда и 1 яичный белок.



Ванная в пасмурную погоду точно поднимет настроение / Фото Pexels

После того, как вы выльете эту смесь под проточную воду, в ванной начнет образовываться пена, которая не растает даже через час. Если у вас особенно сухая кожа, вы можете подумать о том, чтобы добавить в смесь столовую ложку легкого масла – например, миндального или кунжутного. Не забудьте и про несколько капель эфирного масла – и ваша ванна будет безупречной.

Поиграйте в игры

Эксперт из учебного центра Энн Либера рекомендует в дождливый день играть в разнообразные игры, не нуждающиеся в помощи гаджетов. Это поможет вам не только расслабиться, но и качественно провести время со своей семьей и друзьями.

Вы можете попробовать игру "Рассказ из одного слова". В этой игре вы должны рассказать историю, но каждый участник может добавлять только по одному предложению к ней. Сядьте в круг и идите по очереди, пока не доведете свою историю до логического завершения. Для удобства вы можете заранее договориться о жанре истории: сказка, ужасы или история о привидениях.

Еще один вариант – "Импровизированная поэзия". Для этого первый человек в кругу придумывает строчку стиха, а следующий должен продолжить его так, чтобы они рифмовали. Идите по кругу, пока каждый не придумает свою рифму.

Спеките шоколадное печенье

Что может быть лучше в дождливый день, чем свежее горячее шоколадное печенье? Вы можете есть его прямо из духовки или смачивать в молоке, и ваше настроение точно улучшится.

Вы также можете готовить печенье всей семьей и украсить его разными узорами.



В плохую погоду можно серьезно заняться выпечкой / Фото Pexels

Организуйте свой кинофестиваль

Одна из самых интересных вещей, которые вы можете сделать, когда приходится оставаться дома – это включить классические или новые фильмы и насладиться ими с большой миской попкорна или горячим какао.

Устройте марафон осенних фильмов, и тогда дождливая погода будет не неприятностью, а отличным дополнением к атмосфере.

Спланируйте отпуск

Да, во время дождя вы можете сидеть дома, и ничто не мешает вам мечтать о походе в горы или в посещение другого города. Чтобы мечты превратились в реальность, вам нужно детально спланировать поездку и составить план.

Продумайте свой бюджет, место, где вы хотите отдохнуть и, возможно, даже забронируйте билеты.