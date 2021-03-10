Что есть, чтобы не выпадали волосы: советы нутрициологини
Выпадение волос – распространенная проблема, которая особенно остро проявляется в период межсезонья. Однако пища, богатая некоторыми микроэлементами, может предотвратить ломкость и улучшить состояние волос.
Источник:інстраграм waffledeer
В основном весеннее выпадение волос напрямую связано с неправильным питанием и переходом на различные диеты, которые провоцируют дефицит полезных веществ. Но все можно исправить, добавив в свой рацион только 2 базовых элемента. Именно о них рассказала нутрициологиня Настя Лисица.
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Недостаток белка
Ваши волосы состоят из белка. Если точнее, волосы на 95% состоит одного конкретного белка – кератина. Как и тысячи других белков, он синтезируется внутри организма из аминокислот, которые вы получаете с пищей. Итак, что есть, чтобы предотвратить выпадение волос.
Все незаменимые аминокислоты находятся в растительных продуктах. Чтобы получить их, ешьте бобовые и цельнозерновые крупы – в первых много лизина, но мало метионина, в других – наоборот. Вместе они дают полный аминокислотный профиль (то есть точно такой же полноценный белок, как в животных продуктах).
У многих начинающих веганов после отказа от животных продуктов наблюдается выпадение волос. Часто это связано с тем, что они едят фрукты, салаты, но не белок. Из-за дефицита этих веществ приостанавливается синтез кератина, как следствие – волосы становятся ломкими и начинают выпадать.
Дефицит железа
С железодефицитом сталкивается около 40% всех женщин (это статистика ВОЗ). Если вы не едите красное мясо 3 – 4 раза в неделю, не уверены, что качественно заменяете его растительными продуктами, а также не принимаете добавки, вероятно, вы входите в эти 40%.
Абсолютно всем женщинам, независимо от типа питания, нужно контролировать уровень железа:
- Сдавать анализы раз в полгода (ОАК и ферритин)
- Употреблять добавки во время критических дней
- Следить за тем, чтобы источники железа были в рационе ежедневно
Кстати, белок и железо содержатся в одних и тех же продуктах. Также в них много витаминов группы В, цинка и других веществ, которые так необходимы для красивой шевелюры.
Среди них:
- бобовые;
- цельнозерновые крупы;
- орехи;
- семена.
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