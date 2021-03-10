В основном весеннее выпадение волос напрямую связано с неправильным питанием и переходом на различные диеты, которые провоцируют дефицит полезных веществ. Но все можно исправить, добавив в свой рацион только 2 базовых элемента. Именно о них рассказала нутрициологиня Настя Лисица.

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Недостаток белка

Ваши волосы состоят из белка. Если точнее, волосы на 95% состоит одного конкретного белка – кератина. Как и тысячи других белков, он синтезируется внутри организма из аминокислот, которые вы получаете с пищей. Итак, что есть, чтобы предотвратить выпадение волос.

Все незаменимые аминокислоты находятся в растительных продуктах. Чтобы получить их, ешьте бобовые и цельнозерновые крупы – в первых много лизина, но мало метионина, в других – наоборот. Вместе они дают полный аминокислотный профиль (то есть точно такой же полноценный белок, как в животных продуктах).

У многих начинающих веганов после отказа от животных продуктов наблюдается выпадение волос. Часто это связано с тем, что они едят фрукты, салаты, но не белок. Из-за дефицита этих веществ приостанавливается синтез кератина, как следствие – волосы становятся ломкими и начинают выпадать.

Дефицит железа

С железодефицитом сталкивается около 40% всех женщин (это статистика ВОЗ). Если вы не едите красное мясо 3 – 4 раза в неделю, не уверены, что качественно заменяете его растительными продуктами, а также не принимаете добавки, вероятно, вы входите в эти 40%.