В человеческом организме все связано. Поэтому на состояние сердечно-сосудистой системы влияет не столько генетика, сколько образ жизни: активность, питание, наличие вредных привычек и стрессов. Это же касается и крови. Науке известен ряд продуктов, которые разжижают кровь, предотвращая тромбозы.

При загустении крови увеличивается риск тромбоза, варикоза и инсульта. Небольшие сгустки крови перекрывают сосуды, замедляя передачу кислорода, поэтому органы страдают от гипоксии (кислородного голодания). Поэтому, если вы подозреваете, что у вас возникли проблемы с кровью – немедленно обратитесь к врачу.

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Пока вы ждете результатов анализа, попробуйте включить в свой рацион эти 10 продуктов, которые стоит употреблять для профилактики тромбоза.

Пейте больше воды

Обычная теплая вода сразу всасывается, что помогает разжижать кровь, тогда как напитки на ее основе (чай, кофе, сок), не обладают таким действием. Учтите этот факт, если решите, что для утоления жажды подойдет любой напиток.

Имбирный чай



Имбирный чай снижает риск слипания тромбоцитов / Фото Unsplash

Корень имбиря снижает риск слипания тромбоцитов. А гингерол, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 помогают бороться с излишками холестерина в сосудах.

Куркума

Куркуму часто используют для профилактики воспалений. Однако мало кто знает, что эта специя нормализует уровень холестерина в крови.

Корица

Корица тоже содержит куркумин, но в значительно меньших концентрациях. Специалисты рекомендуют сочетать корицу с медом, таким образом пряность будет положительно влиять на состояние кровеносных сосудов, укрепить их стенки и повысить эластичность.

Кайенский перец

Считается, что кайенский перец – природный заменитель аспирина, поскольку в нем содержатся те же салицилаты, что в лекарствах. При его употреблении нормализуется работа сердечной мышцы, а также очищается кровь и артерии в которых обычно скапливаются бляшки.

Помидоры



Добавьте в свой рацион помидоры / Фото Unsplash

Салицилаты – производные салициловой кислоты, влияют на тромбоциты крови, мешая им склеиваться. Эффект укрепления кровеносной системы дополняют витамин С и ликопен. Для профилактики достаточно съедать 2 – 3 средних помидора в день.

Чеснок

Если приправлять пищу сырым чесноком, блюдо требует меньше соли. Еще один плюс чеснока – профилактика атеросклероза. Чем меньше образований внутри сосудов, тем свободнее циркулирует кровь.

Клюква

Природные антиоксиданты помогают организму усилить иммунитет, снять воспаление и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Малина



Ешьте больше ягод / Фото Unsplash

Морс из свежих ягод или ароматный чай из засушенных листьев снизят уровень холестерина и помогут предотвратить развитие атеросклероза.

Черника

Витамины А и С борются с образованием тромбов. К тому же черника содержит антоцианы, рутин и полифенолы, которые защищают венозные стенки от воспаления и повреждения свободными радикалами.