Гастритом называют повреждение внутреннего слоя стенки желудка. Из-за чего возникает эта болезнь и как ее преодолеть с помощью специально подобранной диеты, узнайте из этой статьи!

Хронический гастрит относится к числу наиболее распространенных заболеваний. В индустриально развитых странах его обнаруживают более чем у 50% взрослого населения. Это заболевание составляет 80 – 85% всех заболеваний желудка.

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Воспаление слизистой оболочки желудка возникает преимущественно из-за 5 причин:

инфицирования бактерией Helicobacter pylori (в 90% случаев) – таким пациентам назначают антибактериальную терапию; аутоагрессии иммунной системы, когда она начинает вырабатывать антитела, которые берутся атаковать париетальные клетки желудка (те, что отвечают за продукцию соляной кислоты). Почему это происходит, наука до сих пор не может дать однозначного ответа; пищевого или алкогольного отравления; химических ожогов (в результате действия кислот, щелочей, солей тяжелых металлов и т.д.); вследствие других серьезных заболеваний и патологических состояний: болезни Крона, язвенной болезни или рака желудка, оперативных вмешательств на этом органе.

Считается, что основной причиной возникновения гастрита является нерациональное питание. Так и есть, но это – только частично. Воспаление возникает по другой причине, но нездоровая пища, чрезмерные порции и несоблюдение оптимальных промежутков между приемами пищи усиливают повреждение слизистой желудка.

Наиболее типичными проявлениями гастрита являются:

расстройства пищеварения (тошнота, рвота, диарея);

боль в животе (верхней его части или в целом);

выраженная отрыжка.

Некоторые пациенты отказываются от пищи, поскольку после трапезы (даже легкой) у них возникает ощущение переполненности желудка. Живот увеличивается в объеме, из-за чего им становится труднее дышать. Впоследствии такие больные вообще теряют аппетит и заставляют себя есть через силу.



Боль в животе – типичный признак гастрита / Фото freejpg

Некоторые, несмотря на то, что не ограничивают себя в еде, начинают резко терять вес. Это четкий сигнал, что с организмом происходит "что-то не то" и нужно немедленно проконсультироваться с врачом.

Гастрит может проявляться также неспецифическими симптомами, такими как хроническая усталость, сонливость и бледность кожи. Некоторое время болезнь может иметь бессимптомное течение и проявляться на фоне хронического стресса или нарушений диеты.

Если не лечить гастрит на ранних стадиях, это может привести к развитию серьезных осложнений.

Лечение заключается в приеме соответствующих медикаментов, которые нейтрализуют действие соляной кислоты или подавляют ее производство. Однако первое, что нужно сделать, – скорректировать меню.

При любых воспалительных состояниях (особенно если воспаление локализуется в пищеварительном тракте) рекомендуется потреблять пищу, которая легко усваивается. Есть следует маленькими порциями, но часто. Важно не торопиться, тщательно пережевывая каждый кусочек, не занимаясь при этом другими делами (например, просмотром телевизора). Это позволит предупредить чрезмерную нагрузку на пищеварительный тракт, будет стимулировать правильную его работу и поможет избежать дальнейшего повреждения слизистой желудка.

Продукты, которые рекомендуется употреблять при гастрите:

вареные и печеные либо сырые, но без кожуры и максимально созревшие овощи и фрукты (в виде пюре, мусса и смузи): картофель, морковь, тыкву, бананы, яблоки и персики, поскольку они обладают щелочным действием и являются источником многих витаминов и минералов, необходимых для правильного функционирования организма;

либо сырые, но (в виде пюре, мусса и смузи): картофель, морковь, тыкву, бананы, яблоки и персики, поскольку они обладают щелочным действием и являются источником многих витаминов и минералов, необходимых для правильного функционирования организма; нежирное мясо и рыбу;

нежирные мясные изделия (вареные либо печеные);

нежирные молочные продукты;

мягкие белые сыры;

растительные жиры (рапсовое, оливковое масло);

сливочное масло;

яйца, вареные на жидко или на мягко (в небольшом количестве);

очищенные злаковые продукты (пшеничный хлеб, мелкие макаронные изделия, белый рис, манную кашу), в которых содержится мало пищевых волокон , а это значит, что они будут быстрее перевариваться;

, а это значит, что они будут быстрее перевариваться; вареные, приготовленные на пару, тушеные без жира или запеченные в алюминиевой фольге блюда.



Что есть при гастрите / Фото Pexels

Диетическая пища не является синонимом невкусной. Можно добавлять различные приправы и зелень, не раздражающие слизистую желудка, в частности:

корицу;

укроп;

листья петрушки.

Из напитков следует отдавать предпочтение:

негазированной минеральной воде;

компотам;

некрепкому черному или зеленому чаю;

чаю из ромашки (он прекрасно успокаивает воспаленную слизистую) или другим травяным чаям.

Что необходимо исключить из меню



Что нельзя есть при гастрите / Фото Pexels

жирное мясо и рыбу;

мясные и рыбные консервы;

мясные паштеты, сальцесон, кровянку, сосиски, копченые мясные изделия;

сало, смалец;

субпродукты;

желтые сыры, сыры с плесенью;

жирный творог;

алкоголь;

кофе (в большом количестве);

крепкий чай;

острые специи (перец чили, паприку, черный перец, уксус);

продукты из цельного зерна, в т.ч. цельнозерновой хлеб;

некоторые овощи (лук, чеснок, капусту, огурцы);

газированные напитки;

соки-нектары;

любую острую, соленую, кислую, жареную, тушеную и жареную с большим количеством жира пищу, поскольку она будет стимулировать производство пищеварительного сока, который будет раздражать желудок;

продукты, которые провоцируют вздутие живота - такие слишком долго остаются в желудке, что усиливает дискомфорт при этой болезни;

продукты, обогащенные клетчаткой, поскольку они долго травятся, раздражая слизистую желудка, что отнюдь не способствует быстрому выздоровлению;

фаст-фуд;

продукты высокой степени переработки;

сладости.

Если диеты – недостаточно, врач назначит медикаментозное лечение. Некоторые из этих лекарств можно приобрести в аптеке без рецепта. Их стоимость колеблется в пределах 140 – 280 гривен.

Если гастрит перешёл в хронический, вышеизложенных рекомендаций придется придерживаться до конца жизни.