Существует несколько вещей, которые могут скомпроментировать ваше обследование и сделать лечение зубов менее эффективным, и вы, конечно же, не хотите допустить этих досадных ошибок. Убедитесь, что вы не нарушаете правил, о которых рассказывает эксперт Джессика Мигала.

Интересно Эта привычка может увеличить риск деменции.

Ложь о регулярности чистки зубов

Согласно данным Американской стоматологической ассоциации, зубы следует чистить дважды в день, а также чистить межзубные промежутки с помощью зубной нити хотя бы раз в день.

Люди печально известны тем, что не честно относятся к чистке зубов и зубной нити,

– поделился стоматолог Майкл Косдон.

Он рассказал, что многие люди начинают активно и тщательно чистить зубы за несколько дней до приема у стоматолога, а затем снова обвиняют эту привычку. Но если ваш стоматолог знает правду о ваших привычках в чистке зубов, это может помочь вам правильно лечить вас.

Если пациент утверждает, что тщательно ухаживает за полостью рта, но все еще ощущает многочисленные кариесы или десны, очень важно исследовать другие потенциальные факторы, такие как здоровье кишечника, системные заболевания и специфические микробиомы полости рта,

– рассказал стоматолог Дмитрий Долгов.

Не рассказывать о своих симптомах

Возможно, вы когда-то испытывали определенные симптомы, о которых не знали, стоит ли рассказывать, они ведь не казались вам значительными. Например, если у вас болит зуб, вам стоит рассказать стоматологу также о том, реагирует ли он на холодное и горячее, избегаете ли вы жевание этой стороной и употребляли ли вы какие-то лекарства для облегчения боли.

Вам это может не казаться важным, но все эти симптомы точно повлияют на ваше лечение.

Прибытие вовремя

Вам может показаться, что если вы записаны к стоматологу на 11 часов, вы должны появиться там именно в это время. Что ж, это не так – здесь вовремя может быть уже опозданием.

Лучшее, что вы можете сделать, это прийти на прием на 5-10 минут раньше – это идеальное время, чтобы спокойно добраться и не заставлять врача спешить с лечением.



На прием к стоматологу нужно приходить заранее / Фото Pexels

Просить пропустить рентген

Если вы боитесь излучения во время рентгена, зря: стоматологические рентгеновские лучи содержат достаточно низкий уровень излучения. Если вы неврируете перед этим обследованием, вы можете более подробно поговорить со своим стоматологом, чтобы определить, насколько оно важно для здоровья вашей полости рта.

Вы можете думать, что если у вас ничего не болит, это значит, что проблем с зубами нет, однако это не так – существуют вещи, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, а рентгеновский снимок определит все потенциальные проблемы.

Держать свою историю болезни в тайне

Конечно, зубы и другие части тела лечат разные врачи, но это не значит, что ваше здоровье зубов полностью отделено от общего самочувствия.

Многие другие проблемы со здоровьем, такие как высокое кровяное давление, кислотный рефлюкс, головные боли и проблемы с носовыми пазухами, связаны со здоровьем полости рта и стоматологией. Для нас важно учитывать эти факторы при составлении плана лечения,

– рассказал упрек Долгов.

Кроме того, не забудьте упомянуть и все лекарства, которые вы сейчас употребляете.