Привыкли держать средства личной гигиены и косметику в ванной комнате? Теперь вы будете знать, что это может быть опасно. В нашем материале рассказываем почему.

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Что не стоит держать в ванной комнате

Средства личной гигиены

Многие уже давно нашли уютный уголок для тампонов и прокладок в ванной, однако это далеко не идеальное место. Отмечают это большинство производителей, поэтому средства рекомендуют перенести в сухое место. В худшем случае внутри могут развиться бактерии и плесень. Куда больше рискуют столкнуться с этой проблемой люди, которые любят делать большие закупки и долго хранить товар дома.

Ювелирные изделия

Ванна не будет хорошим местом и для ваших украшений. Вы сильно рискуете их видом. Особенно плохо "дружит" с влагой серебро 928 пробы: материал быстро тускнеет. Куда лучше найти уголок для серьг и подвесок в спальной комнате.

Духи

Не удивляйтесь, если со временем аромат ваших духов испортится. Это происходит из-за чрезмерной влажности в ванной комнате – парфюм теряет интенсивность, а испаритель перестает работать так, как нужно.



Уберите духи из ванной комнаты / Фото Pexels

Лаки для ногтей

При правильном использовании и хранении баночка с лаком может прослужить вам даже несколько лет, но не в том случае, если она стоит в ванной комнате. Постоянное влияние влаги снизит срок хранения. Если вы желаете этого избежать, перенесите баночку в холодное черное помещение.

Средства для макияжа

Похожая ситуация и с косметическими средствами, которые в условиях постоянной влажности теряют свои свойства. К примеру, помады размягчаются. Если ваши косточки для макияжа стоят в ванной, то убирайте их оттуда. Водяной пар поднимает грязь и пыль, которые сразу же оседают на них и удерживают бактерии. А потом вы переносите их себе на лицо, что может спровоцировать проблемы с кожей.

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Лекарство

Привыкли держать аптечку в ванной? Влажность и колебания температуры могут повлиять на ваше лекарство. Это может ослабить их эффективность или даже сделать их вредными для вашего здоровья. Всегда выбирайте сухое прохладное место.