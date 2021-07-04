Однако, в отличие от более прохладных сезонов, "свежий" летний бодиарт нуждается в тщательном уходе, говорят специалисты. В частности, это связано с возможностью выцветания и даже заражения.
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Можно ли делать новое тату летом
Мнения в этом вопросе расходятся. Дерматолог Эллиот Лав из Пенсильвании утверждает, что делать новый бодиарт можно в любой сезон. И главным фактором, который следует учесть, это защита от УФ-лучей.
Важно помнить, будь то зима или лето – не температура имеет значение, а влияние Солнца,
– говорит доктор Лав.
В то же время мастер татуировки Джанна Каранфа не рекомендует этого делать.
Безусловно, существует больше правил, которых следует придерживаться во время заживления татуировки летом,
– сказала она.
Во всяком случае, вот что стоит знать, делая татуировки в летние месяцы.
Как заботиться о "свежей" татуировке
Новые татуировки нужно содержать в чистоте и защищать от потенциально вредных бактерий. Доктор Лав не рекомендует в этот период посещать общественные бассейны и пляжи, также стоит воздержаться от занятий в тренажерном зале.
Как долго избегать солнца
В течение первой недели, когда вы сделали новую татуировку, нужно носить легкую и удобную одежду, которая будет ее прикрывать, говорит дерматолог. А когда тату полностью заживет, надо обязательно наносить солнцезащитный крем.
Новое летнее тату нуждается в особой заботе / Фото pexels
Что может произойти с тату под солнцем
Чрезмерная экспозиция нового бодиарта на солнце – это простой способ повредить его, говорит художница тату.
Ваши цвета и белые блики станут коричневыми и останутся такими даже после того, как ваш загар исчезнет,
– добавляет Каранфа.
Каких действий следует избегать после новой татуировки
По словам мастерицы, нужно избегать всего, что может привести к потению, замачиванию или загрязнению. То есть плавание, загар, тренировки и тому подобное.
Как только татуировка полностью заживет, эти действия можно возобновить, однако, каждые 2 часа следует наносить на нее солнцезащитный крем.