Однако, в отличие от более прохладных сезонов, "свежий" летний бодиарт нуждается в тщательном уходе, говорят специалисты. В частности, это связано с возможностью выцветания и даже заражения.

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Можно ли делать новое тату летом

Мнения в этом вопросе расходятся. Дерматолог Эллиот Лав из Пенсильвании утверждает, что делать новый бодиарт можно в любой сезон. И главным фактором, который следует учесть, это защита от УФ-лучей.

Важно помнить, будь то зима или лето – не температура имеет значение, а влияние Солнца,

– говорит доктор Лав.

В то же время мастер татуировки Джанна Каранфа не рекомендует этого делать.

Безусловно, существует больше правил, которых следует придерживаться во время заживления татуировки летом,

– сказала она.

Во всяком случае, вот что стоит знать, делая татуировки в летние месяцы.

Как заботиться о "свежей" татуировке

Новые татуировки нужно содержать в чистоте и защищать от потенциально вредных бактерий. Доктор Лав не рекомендует в этот период посещать общественные бассейны и пляжи, также стоит воздержаться от занятий в тренажерном зале.

Как долго избегать солнца

В течение первой недели, когда вы сделали новую татуировку, нужно носить легкую и удобную одежду, которая будет ее прикрывать, говорит дерматолог. А когда тату полностью заживет, надо обязательно наносить солнцезащитный крем.



Новое летнее тату нуждается в особой заботе / Фото pexels

Что может произойти с тату под солнцем

Чрезмерная экспозиция нового бодиарта на солнце – это простой способ повредить его, говорит художница тату.

Ваши цвета и белые блики станут коричневыми и останутся такими даже после того, как ваш загар исчезнет,

– добавляет Каранфа.

Каких действий следует избегать после новой татуировки

По словам мастерицы, нужно избегать всего, что может привести к потению, замачиванию или загрязнению. То есть плавание, загар, тренировки и тому подобное.

Как только татуировка полностью заживет, эти действия можно возобновить, однако, каждые 2 часа следует наносить на нее солнцезащитный крем.