Вакуум живота – популярное сегодня упражнение, но мало кто знает, происхождение которого неразрывно связано с асанами йоги. Его первоначальное название – "уддияна бандха". Эта техника заключалась в задержке дыхания с одновременным втягиванием живота внутрь. Тренеры по йоге утверждали, что асана развивает диафрагму и повышает тонус поперечных абдоминальных мышц.
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Также считается, что регулярный вакуум живота (ежедневно или через день), развивает связь мышц и мозга, поскольку упражнение учит осознанному напряжению отдельных участков пресса.
Может ли вакуум убрать живот
Поскольку вакуум живота – это не интенсивная нагрузка, во время которой активно устраняются лишние калории, он не способен сжигать жир. Вакуум – это дополнительная процедура, способная улучшить тонус мускулатуры, но если ваш пресс спрятан за несколькими слоями жира, упражнение не поможет добиться видимого рельефа.
И все же некоторые преимущества для тела существуют. Поговорим о них подробнее!
Первый месяц
Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment
Если кроме вакуума вы придерживаетесь диеты, например интервального голодания, вам будет легче увидеть результат. Благодаря питанию, у вас снизится уровень подкожного жира, а сам вакуум поможет развить мускулатуру.
Четвертый месяц
Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment
Уже через 4 месяца регулярного выполнения упражнения, вы заметите, что ваши мышцы стали более подвижными. На этом этапе появляется умение напрягать центральную линию живота.
Шестой месяц
Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment
Вы заметите улучшение эластичности мышц пресса, особенно с обеих сторон. У вас прорисуется центральная линия и верхняя точка крепления прямой мышцы живота. Плоским станет и низ пресса.
12 месяцев
Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment
Существенно улучшится способность втягивать живот под рёбра. К этому времени упражнение трансформирует прямую мышцу живота. Нижняя часть пресса визуально уменьшится в размере, тогда как грудь расширится. Не последнюю роль в этом играет увеличение объема легких.
Что случится с телом, если ежедневно делать вакуум – Видео с канала The Hungarian Experiment
Кому нельзя выполнять упражнение
Несмотря на положительные эффекты, упражнение разрешено не всем. Среди противопоказаний:
- воспалительные процессы пищеварительной системы;
- частая тошнота;
- нарушение кровообращения;
- кровотечение пищеварительной системы;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- хронические легочные заболевания;
- инфекционные болезни;
- месячные и беременность.
Как правильно выполнять упражнение
- Встаньте в исходное положение – прямая спина, ноги на ширине плеч, плечи немного назад. Поза должна быть максимально удобной.
- Дышите медленно через нос. Сделайте глубокий вдох, наполняя легкие воздухом. Вдох должен быть медленным и постепенным – отсчитайте 3 – 5 секунд.
- Медленно выдохните через рот, одновременно втягивая живот. Удерживайте его насколько это возможно (хотя бы на 15 секунд).
- Расслабьте мышцы.
Выполняйте упражнение несколько раз. Для новичков обычно достаточно 3 – 5 повторений.