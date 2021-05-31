Вакуум живота – популярное сегодня упражнение, но мало кто знает, происхождение которого неразрывно связано с асанами йоги. Его первоначальное название – "уддияна бандха". Эта техника заключалась в задержке дыхания с одновременным втягиванием живота внутрь. Тренеры по йоге утверждали, что асана развивает диафрагму и повышает тонус поперечных абдоминальных мышц.

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Также считается, что регулярный вакуум живота (ежедневно или через день), развивает связь мышц и мозга, поскольку упражнение учит осознанному напряжению отдельных участков пресса.

Может ли вакуум убрать живот

Поскольку вакуум живота – это не интенсивная нагрузка, во время которой активно устраняются лишние калории, он не способен сжигать жир. Вакуум – это дополнительная процедура, способная улучшить тонус мускулатуры, но если ваш пресс спрятан за несколькими слоями жира, упражнение не поможет добиться видимого рельефа.

И все же некоторые преимущества для тела существуют. Поговорим о них подробнее!

Первый месяц



Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Если кроме вакуума вы придерживаетесь диеты, например интервального голодания, вам будет легче увидеть результат. Благодаря питанию, у вас снизится уровень подкожного жира, а сам вакуум поможет развить мускулатуру.

Четвертый месяц

Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Уже через 4 месяца регулярного выполнения упражнения, вы заметите, что ваши мышцы стали более подвижными. На этом этапе появляется умение напрягать центральную линию живота.

Шестой месяц

Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Вы заметите улучшение эластичности мышц пресса, особенно с обеих сторон. У вас прорисуется центральная линия и верхняя точка крепления прямой мышцы живота. Плоским станет и низ пресса.

12 месяцев



Что будет, если делать вакуум ежедневно / Фото YouTube канал The Hungarian Experiment

Существенно улучшится способность втягивать живот под рёбра. К этому времени упражнение трансформирует прямую мышцу живота. Нижняя часть пресса визуально уменьшится в размере, тогда как грудь расширится. Не последнюю роль в этом играет увеличение объема легких.

Что случится с телом, если ежедневно делать вакуум – Видео с канала The Hungarian Experiment

Кому нельзя выполнять упражнение

Несмотря на положительные эффекты, упражнение разрешено не всем. Среди противопоказаний:

воспалительные процессы пищеварительной системы;

частая тошнота;

нарушение кровообращения;

кровотечение пищеварительной системы;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

хронические легочные заболевания;

инфекционные болезни;

месячные и беременность.

Как правильно выполнять упражнение

Встаньте в исходное положение – прямая спина, ноги на ширине плеч, плечи немного назад. Поза должна быть максимально удобной. Дышите медленно через нос. Сделайте глубокий вдох, наполняя легкие воздухом. Вдох должен быть медленным и постепенным – отсчитайте 3 – 5 секунд. Медленно выдохните через рот, одновременно втягивая живот. Удерживайте его насколько это возможно (хотя бы на 15 секунд). Расслабьте мышцы.

Выполняйте упражнение несколько раз. Для новичков обычно достаточно 3 – 5 повторений.