Похмелье: то, что происходит с организмом значительно серьезнее, чем вы думаете
Похмелье – это интоксикация организма вследствие употребления большого количества алкоголя. Это состояние сопровождается крайне неприятными симптомами. Однако то, что происходит с нашим организмом, значительно серьезнее, чем можно подумать.
Источник:TED
Доктор медицинских наук Дэвид Натт, который является ведущим мировым специалистом по вопросам злоупотребления алкоголем, рассказал, что происходит с нашим организмом во время выпивания, и как облегчить симптомы похмелья.
Читайте также "Вино без правил": известная украинская сомелье издала собственную книгу
Похмелье: что происходит в организме
В исследовании есть пробелы в том, что происходит в нашем теле во время похмелья. Но исследователи знают, что состояние похмелья – это многофакторное событие, вызванное различными биохимическими и нейрохимическими изменениями.
Вы отравились
Одним из факторов, который способствует метаболизму алкоголя в нашем организме есть фермент алкогольдегидрогеназа (АДГ). Когда АДГ разрушает этанол, он образует ацетальдегид, который является ядом и канцерогеном. Это сравнительно быстро превращается в ацетат, затем наконец в углекислый газ и воду.
У некоторых людей есть генетические варианты ферментов, которые делают этот распад более быстрым или медленным. У тех, кто медленно расщепляет ацетальдегид, возникают неприятные ощущения, такие как покраснение, тошнота, учащенное сердцебиение. Эти симптомы похмелья могут появляться от ацетальдегида, который есть в их телах.
Ухудшает состояние похмелья и употребление большого количества родственных веществ – побочных химических продуктов, образующихся в процессе брожения и дистилляции. Например, в красном вине и дистиллированном спирте высокие концентрации конгенеров, а в прозрачных алкогольных напитках, таких как водка, – низкие.
К родственным относятся ацетальдегид, ацетоны, гистамины и метанол. Считается, что метанол, продукт ферментации сахара, является основным фактором, способствующим появлению симптомов похмелья. АДГ метаболизирует метанол медленнее, чем этанол, образуя формальдегид и муравьиную кислоту, которые являются очень токсичными.
Во время похмелья в организме происходят биохимические и нейрохимические изменения / Фото pexels
Ваши нейротрансмиттеры вышли из строя
Двумя важными нейротрансмиттерами являются глутамат и ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Глутамат включает мозг, в то время как ГАМК выключает его. Наш мозг эволюционировал, поэтому каждый раз, когда высвобождается глутамат, высвобождается и ГАМК. Это прекрасно сбалансированная система.
Когда вы употребляете алкоголь, это стимулирует ГАМК. Сначала она заставляет вас чувствовать себя расслабленно, но употребляя больше алкоголя, это может отключить важные части мозга, в частности, те, что влияют на суждение и сознание. В то же время алкоголь блокирует ваши рецепторы глутамата. И когда ваш уровень алкоголя повышается, вы начинаете терять способность сохранять воспоминания.
В вашем организме воспаление
Воспалительная реакция происходит, когда ваше тело повреждено. И хотя это часть естественной реакции иммунной системы, она может быть разрушительной. Считается, что хроническое воспаление является важным фактором многих длительных состояний здоровья – от диабета до рака и цирроза печени.
Вредя сосудам и кишечнику, алкоголь заставляет организм самостоятельно включаться. Воспалительная реакция вызывает неприятные симптомы, такие как тошноту, рвоту, головную боль, спутанность сознания и тремор, а также клиническую депрессию, которая провоцирует изменения настроения, когнитивные нарушения и дефицит памяти и способности к обучению.
Вы вызвали дисфункцию митохондрий
Алкоголь также повреждает митохондриальную ДНК, особенно в печени. Митохондрии, вырабатывающие энергию в наших клетках, восприимчивы к повреждению свободными радикалами, вырабатываемыми алкоголем через ацетальдегид. Даже незначительное повреждение митохондрий может привести к токсичности в областях мозга.
Во время похмелья в организме происходит воспалительная реакция / Фото TED
Симптомы похмелья: откуда они берутся
Плохая реакция на свет и звук
Это связано с глутаматом. Алкоголь угнетает его активность в мозге и после того, как вы прекратите пить, ваше тело пытается это компенсировать, увеличив выработку глутамата.
Головная боль
Это также может быть связано с глутаматом, плюс ацетальдегид расширяет кровеносные сосуды в наших головах. Новые исследования также предполагают, что алкоголь может заставить вашу иммунную систему атаковать тело и выделять химические вещества, которые вызывают раздражение в сосудах и нервах, что приводит к боли, включая головную боль. Головная боль также может быть связана с обезвоживанием, вызванным диуретическим воздействием алкоголя.
Проблемы с желудком
Алкоголь повреждает слизистую оболочку желудка и кишечника, поэтому может вызвать диарею и тошноту. Это также может вызвать крошечное воспаление в поджелудочной железе.
Как предотвратить похмелье
- Пейте меньше. Это само собой разумеется.
- Замедлите темп. Нашему организму требуется примерно полтора часа, чтобы переварить стандартный напиток. Если вы будете пить медленно, ваше тело будет иметь больше шансов переработать алкоголь. Это означает, что его уровень в крови не будет таким высоким.
- Пейте воду с алкогольными напитками. Добавьте больше льда в виски, воду в вино или лимонад к пиву. Лучше использовать негазированные напитки, поскольку газированные могут заставить ваш организм быстрее усваивать алкоголь.
- Пейте меньшими порциями. Как показали исследования, уменьшение размера тары, может уменьшить количество потребления алкоголя за вечер.
- Пейте чистый алкоголь. Он содержит меньше родственных веществ. Одно исследование показало, что водка приносит меньше похмелья, чем виски. Хотя сон и концентрация на следующий день были плохими как для водки, так и для виски.
Пейте чистый алкоголь, чтобы уменьшить вероятность похмелья / Фото pexels
Как облегчить похмелье
Вы не можете "вылечить" похмелье, но можете лечить свои симптомы.
Противовоспалительные средства
Принимайте ибупрофен, когда ложитесь спать или просыпаетесь. В идеале, принимать их нужно с пищей, поскольку они могут плохо повлиять на слизистую оболочку желудка.
Пища
Если у вас похмелье, вы, скорее всего, проснетесь с низким уровнем сахара в крови. Именно поэтому употребление углеводов может улучшить ваше самочувствие. В частности, яйца содержат много питательных веществ, необходимых вашему организму.
Пробиотики
Известно, что пробиотики уменьшают негерметичность кишечника. Небольшое исследование показало, что люди, принимавшие пробиотики, имели пониженный уровень воспаления в организме.
Обратите внимание У пьяниц есть лазейка: какие ошибки есть в новых штрафах за вождение навеселе
Не "похмеляйтесь"
Это худшее, что вы можете сделать. Возвращая алкоголь в свое тело и мозг, вы лишь продолжите свое похмелье.
Поделиться новостью