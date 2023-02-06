Низкое либидо имеют 10% женщин и 8% мужчин со всего мира, поэтому учёные решили найти очередное решение проблемы. Похоже, им это удалось.

Читайте также Клетки и энергия: все, что нужно знать об их взаимосвязи

Какой гормон улучшает либидо

Чтобы улучшить половое влечение, ученые из Имперского колледжа Лондона использовали кисспептин – это гормон, способствующий высвобождению других репродуктивных гормонов в организме. Ранее уже было известно о его "лечебных" свойствах, однако исследований на людях не проводили.

Теперь же в клиническом испытании приняли участие 32 женщины (19 – 48 лет) и столько же мужчин (21 – 52 года), которые имели гипоактивное расстройство сексуального влечения.



Либидо точно улучшится с этим гормоном / Фото Pexels

Женщины и мужчины с низким либидо часто слишком контролируют свое поведение во время секса. И это удручает половое влечение. Кисспептин восстанавливает нормальный баланс, поэтому самоконтроль снижается,

– объясняет соавтор исследования доктор Александр Комнинос.

Этот гормон также улучшил обработку сексуальных стимулов и повысил либидо у всех участников эксперимента. А 56% мужчин заявили об улучшении эрекции.

Никаких побочных эффектов у людей не было. Исследование очень полезно, ведь впервые показало потенциальную безопасность и эффективность в улучшении либидо этим гормоном. Его действие другое, чем препарата Виагра, лечащего эректильную дисфункцию.