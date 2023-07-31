Существует несколько распространенных мифов о сне, которые многие воспринимают за правду. И в то время как некоторые из них совершенно безвредны, другие могут повлиять на качество вашего отдыха и общее самочувствие.

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Алкоголь помогает спать

Возможно, вы считаете, что алкоголь поможет вам избавиться от бессонницы или засыпать раньше, однако в долгосрочной перспективе он может только навредить вашему графику отдыха.

И хотя алкоголь действительно оказывает седативное действие и помогает вам чувствовать себя более расслабленными и быстрее заснуть, он не даст вам возможности по-настоящему получить силы и энергию на следующий день.

Алкоголь непосредственно уменьшает фазу быстрого сна, которая жизненно важна для памяти и эмоциональной обработки. Если вы начинаете накапливать задолженность в быстром сне, вам может быть трудно сосредоточиться, учиться и сохранять долгосрочные воспоминания,

– поделился исследователь сна Гай Медоуз.

Вам обязательно спать 8 часов в сутки

Пока точного количества часов, которое бы идеально подходило всем людям, не существует. Впрочем, есть рекомендации по тому, сколько нужно спать разным возрастным группам. Оказывается, большинству людей нужно спать от 7 до 9 часов.



Количество необходимого сна очень индивидуально / Фото Pexels

В то время как другим людям достаточно всего шести часов, или наоборот – нужны все 10.

Поскольку наша биологическая потребность во сне укоренена в наших генах, важно отметить, что никто не может изменить и контролировать, сколько сна им нужно. Чрезвычайно важно определить потребность во сне, поскольку удовлетворение этой потребности жизненно важно для поддержания хорошего здоровья,

– рассказал Медоуз.

Храп не вредит вам

Если вы легко храпите только время от времени, это может не повлечь за собой проблемы со здоровьем, но если это явление становится для вас регулярным, стоит задуматься о походе к врачу. Громкий храп является одним из симптомов обструктивного апноэ сна.

Это состояние может привести не только к поверхностному дыханию, но и к его прерыванию во время сна, что может оказаться крайне опасным для здоровья. В конце концов храп может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и сердечной недостаточности.