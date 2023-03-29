Такая популярность оправдана не только вкусовыми качествами этого блюда, но и полезными свойствами. Правильные суши ими порадуют еще как.

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Полезны ли суши

Традиционное блюдо японской кухни почти всегда состоит из свежих ингредиентов, в частности определенной комбинации нежирного белка, морских водорослей, рыбы, морепродуктов, овощей, риса, что полезно для здоровья, ведь обеспечивает рацион витаминами, минералами и клетчаткой.

Суши имеют низкое содержание насыщенных жиров, что может помочь снизить риск некоторых хронических заболеваний, таких как болезни сердца или диабет,

– объясняет доктор медицинских наук Триста Бест.

Это блюдо может быть хорошо сбалансированной пищей, если приготовить его, используя только рыбу и овощи. Традиционные суши содержат белки, углеводы и некоторые полезные жиры, гармонично сочетающиеся между собой, помогая вам чувствовать себя сытыми и удовлетворенными, а также стабилизировать уровень сахара в крови.



Выбирайте правильные суши / Фото Pexels

Потребление суши поможет приблизиться к рекомендованной недельной норме потребления рыбы. Это 8 унций в неделю, то есть 226 граммов. Рыба – высококачественный источник белка, а жирные сорта (лосось и тунец) богаты омега-3 жирными кислотами, которые необходимы нашему мозгу и телу, снижают риск сердечных заболеваний, депрессии, деменции и артрита.

Будет польза и для тех, кто пытается контролировать свой вес. Суши, как правило, низкокалорийны, содержат много белка и клетчатки. Есть их нужно в умеренных количествах. А еще у них часто встречаются овощи, такие как авокадо, огурец и морские водоросли, богатые антиоксидантами.

Чего в суши лучше избегать

Польза зависит от ингредиентов и способа приготовления. При заказе следует избегать высококалорийных ингредиентов (жареное тесто темпура, сливочный сыр или соусы на основе майонеза). Роллы будут вкусными, но в них будет много калорий и нездоровых жиров.



Будьте внимательны при выборе суши / Фото Pexels

Обратите внимание и на ингредиенты с высоким содержанием натрия. Речь идет, прежде всего, о маринованных овощах и соевом соусе, который традиционно подается с блюдом. Это не самый лучший вариант для людей с высоким кровяным давлением.

Беременным женщинам и маленьким детям лучше не употреблять рыбу с высоким содержанием ртути, в частности тунец. В больших количествах этим двум категориям людей суши с этим могут навредить.