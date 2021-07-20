О том, как получить здоровую и безопасную загар рассказала косметолог Ольга Петрунина.

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Как подготовить кожу

Перед загаром, перед поездкой на море, можно сделать пилинг кожи лица и тела. Однако избегайте кислот, лазерных и любых травмирующих процедур.

Обязательно используйте солнцезащитные средства для лица и тела. Если вы хотите загореть ровно и красиво, используйте в первые дни максимальную степень защиты,

–отметила Ольга Петрунина.

Затем врач посоветовала уменьшать защиту, например:

первые 3 – 5 дней с двухнедельного отпуска используйте только SPF 50

потом неделю – SPF 30

финальные дни – SPF 20

Помните, что разница в степени защиты между ними минимальна, но она есть. Поэтому не стоит в первый день использовать SPF 20. Не забывайте обновлять крем каждые 2 - 3:00.

При использовании любого крема на открытом солнце можно находиться только утром и вечером. В зависимости от региона, дня, в период солнечной активности, нужно быть в тени. Иначе вместо ровного загара будут проблемы.

В последние дни отпуска, когда тело уже привыкло к солнцу и приобрело бронзовый оттенок, можно воспользоваться маслом для загара с SPF. Масло усилит загар, но ни в коем случае не пользуйтесь маслом в первые дни.

Как сохранить загар

На этот вопрос ответа нет. Кожа обновляется, загар будет все светлее. Если хотите его протянуть, не отшелушивайте кожу в первые дни после отпуска.

Врач добавила, что она все же против загара и предпочитает тень, в которой загорает.