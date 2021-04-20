Можно ли есть одну и ту же пищу в течение долгого периода? Фермер, который уже 10 лет ест одинаковые продукты, убежден, что да. По его мнению, однообразное меню – не проблема, если найти то, что вы искренне полюбите.

Сегодня Вильфу Дэвису 72 года. Он фермер из Уэльса, который ухаживает за 71 овцой. Даже будучи молодым парнем, Вильф не думал о поисках работы в других местах. И даже, когда ему предложили переехать в Шотландию, он отказался, поскольку его сердце принадлежит родной природе и любимому делу.

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Вильф выезжал с фермы лишь однажды – около 30 лет назад. С тех пор он решил не покидать Уэльса.

Такой ритм жизни отразился и на еде, которую готовит мужчина. Вильф ест одни и те же продукты уже 10 лет, не делая исключений на Рождество или другие праздники. В его вечернее меню входит 2 куска рыбы, большая луковица, яйцо и запеченная фасоль. На десерт мужчина съедает небольшое количество печенья.



Что случится с организмом, если ежедневно есть одинаковую пищу / Фото Pexels

На обед Вильф позволяет себе больше разнообразия: он обязательно съедает грушу, апельсин, пасту и 4 бутерброда. Однако в холодное время года он заменяет пасту на суп.

Диетологи убеждены, что однообразный рацион вызывает отвращение к привычной пищи, но Вильсон утверждает, что это совсем не так:

Когда я иду в супермаркет, я точно знаю, чего хочу. Другая еда меня не интересует. Я никогда не пробовал китайской, индийской, французской кухни. Зачем мне менять свои вкусы? Я уже нашел пищу, которую люблю.

Вильф вспоминает, что его дядя, который тоже был фермером, не ел ничего, кроме хлеба, масла, сыра и чая, хотя мог угостить вареньем своих гостей.

Будь то Пасха или Рождество, быть фермером значит, что каждый твой день одинаковый. Ты кормишь животных и видишь, насколько они счастливы, несмотря на то, что никогда не просят чего-то нового на ужин.

Чем опасно такое питание



Почему стоит питаться сбалансировано / Фото Pexels

Недостаток питательных веществ

Людям необходимы фрукты, овощи, белки и злаки, чтобы организм получал достаточно питательных веществ и витаминов.

Риск нарушения обмена веществ

Исследователи обнаружили, что широкий рацион полезен для обмена веществ. Он снижает риск возникновения гипертензии, повышенного холестерина и лишнего веса.

Дефицит полезных бактерий

Разнообразие продуктов и их чередование увеличивают количество полезных бактерий в кишечнике. В то же время их брак часто связывают с ожирением.