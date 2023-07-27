Сушеные плоды фиников, которые чаще всего употребляют в Украине, имеют много полезных веществ, но между этим они могут вредить организму.

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Проблемы с желудком

Сами по себе финики не вызывают проблем с желудком, но все чаще к ним добавляют сульфиты. Это химические соединения, которые добавляются в сухофрукты, чтобы сохранить их и уничтожить вредные бактерии. Люди, чувствительные к сульфитам, могут страдать от боли в животе, газов, вздутии живота и диареи.

Сыпь

Финики могут вызвать кожные высыпания. Виновниками здесь опять-таки могут быть сульфиты.

Приступ астмы

Финики могут вызвать аллергию, а аллергия соответственно – астму. 80% людей с астмой имеют аллергию на вещества, переносимые воздухом, такие как плесень, а она очень часто встречается в финиках.



Чрезмерное употребление фиников может принести вред / Фото из Medical News Today

Увеличение веса

Хотя финики богаты клетчаткой, они также содержат относительно много калорий и энергии и могут способствовать набору веса.

Гиперкалиемия

Гиперкалиемия – это состояние, при котором уровень калия в крови становится слишком высоким. Финики являются богатым источником калия и употребление очень большого количества фиников может привести к этому заболеванию. Если у вас высокий уровень калия, избегайте фиников и не ешьте их слишком много.

Проблемы с пищеварением

Финики часто покрывают воском, чтобы улучшить их внешний вид и придать блестящий вид. Блеск фиников происходит от нефтяного воска или химического аэрозоля, оба из которых могут привести к серьезным проблемам с пищеварением, таким как боль в животе, рвота, диарея и тошнота.

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Вреден для детей

Финики тяжело жевать детям, а поскольку их кишечник развивается, они не могут легко перевариваться. Это может привести к осложнениям.