Попытайтесь заменить конфеты и другие сладости в вашем рационе питательными финиками, и вы сразу заметите удивительные изменения в своем здоровье. Эти плоды не только дадут вам заряд энергии на целый день, но и укрепят здоровье и помогут предотвратить многие болезни.

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Чем полезны финики

Финики могут быть очень питательным перекусом, они ведь достаточно калорийны и очень сладки, однако они могут помочь вам похудеть. Из-за соединений в ягодах уровень "плохого" холестерина в вашем организме будет падать, и это поможет контролировать вес.

Я бы предложил подумать о добавлении фиников в свой рацион, финики и их природные соединения играют важную роль в предотвращении болезней и проявляют антиоксидантное, противовоспалительное и антибактериальное действие,

– поделился доктор Сиддхрт Гупта.

Богаты финики и различные антиоксиданты, которые помогают бороться с болезнями. Экстракты этих плодов могут быть полезны для здоровья почек. Последние исследования показали, что ягоды уменьшают концентрацию креатинина и мочевины в организме.

Каротиноиды, которых в финиках тоже немало, помогут оздоровить ваше сердце и снизить риск глазных заболеваний. Содержатся в ягодах также флавоноиды, которые считаются отличным противовоспалительным средством. Они могут помочь людям, страдающим диабетом, болезнью Альцгеймера, а также защищают от некоторых видов рака.



Финики оказывают противовоспалительное действие / Фото Pexels

Ягоды богаты и медью, магнием и селеном, а эти вещества крайне важны для поддержания и роста костей. А витамин К поможет свертыванию крови и регенерации тканей и костей. Поэтому добавить финики в свой рацион следует людям, которые болеют остеопорозом.

Помочь эти плоды могут и тем, кто страдает бессонницей. Если вы не высыпаетесь в течение длительного времени, попытайтесь сделать напиток из фиников и лесных орехов, и уже через несколько недель вы почувствуете разницу в качестве отдыха.

Витамины С и D, содержащиеся в финиках, помогут поддерживать вашу кожу эластичной и задержат молодость на несколько лишних лет. Этот плод также предотвращает накопление большого количества меланина.