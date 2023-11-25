В холодное время мы гораздо больше склонны подхватить вирус. Для того чтобы избежать сезонных заболеваний, важно снизить риск их заражения благодаря витаминам. Витамин С имеет немало преимуществ для здоровья, одним из которых является поддержка иммунной системы.

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Эксперт по здоровью Саманта Гринер рассказала о лучших фруктах и овощах, содержащих витамин С. Попробуйте их добавить в свой рацион.

Апельсины

Кроме витамина С апельсины богаты фолиевой кислотой, кальцием и магнием.

Помидоры

Овощ содержит не только витамин С, но и калий и фолиевую кислоту.

Брокколи

По словам Саманты Гринер, лучшим способом получить витамин С из брокколи – это есть его приготовленным на пару. Вареный или жареный брокколи потеряет полезный витамин.



Брокколи содержит витамин С / Фото Pexels

Капуста

Эксперт рассказала, что капуста содержит витамин С и Е, которые поддерживают здоровую иммунную систему.

Картофель

А вот картофель является хорошим источником витамина С, В6, калия и клетчатки.

Киви

В киви содержится не только много витамина С, но и витамин К и клетчатка.

Обратите внимание, что вы можете не только повысить свой имититет с помощью фруктов или овощей, но и благодаря определенным напиткам. К примеру, простая вода, зеленый чай, кефир или томатный сок способны поддерживать иммунитет. Больше читайте о полезных напитках в материале.