Не все заболевания дают нам тревожный колокольчик в виде болей и дискомфорта. Гинекологические заболевания довольно коварны, поэтому могут протекать без симптомов.

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Гинекологические заболевания, протекающие без боли, могут быть вызваны инфекциями или вирусами, воспалительными процессами или сбоями в эндокринной системе.

А иногда бывает, что вроде бы безвредные патологии приводят к гормональным проблемам, роковым для репродуктивной системы воспалений и даже онкологических процессов. Вот какие бывают заболевания, которые могут не проявить себя.

Полипы эндометрия

Полип эндометрия – это доброкачественное разрастание слизистой полости матки, имеющее свою сосудистую ножку, остающуюся и продолжающую расти после менструации. Эта патология часта для женщин любого возраста, впрочем чаще всего ее диагностируют в возрасте 40-60 лет. Очень редко полипы эндометрия перерождаются в онкологический процесс.

Заподозрить полип можно при нарушении менструального цикла и кровянистых выделений, идущих независимо от месячных. Основной причиной полипа является хронический воспалительный процесс.

Полип шейки матки

Полип шейки матки – это разрастание слизистой шейки матки. В этом случае причиной может быть также хронический воспалительный процесс. Указывать на патологию может нарушение менструального цикла.



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Гиперплазия эндометрия

Гиперплазия эндометрия – это утолщение слизистой матки. Чаще проявляется у женщин зрелого возраста перед менопаузой. Впрочем, в молодом возрасте она тоже встречается часто. Главная причина – гормональный сбой. Выявить могут также из-за нарушения менструального цикла.

Эндометриоз шейки матки

Эндометриоз шейки матки – это доброкачественное хроническое разрастание клеток эндометрия (слизистой матки) вне полости матки. В этом случае очаг локализуется на горлышке. Основные причины – травматизация шейки матки вследствие аборта, хирургических манипуляций на шейке матки, нарушение гормонального и метаболического равновесия, хронического стресса.

Протекает патология без боли, но обнаружить ее можно благодаря выделениям, которые могут до и после менструации.

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Дисплазия шейки матки

Дисплазия шейки матки – это превращение клеток слизистой шейки матки под влиянием ВПЧ (вируса папилломы человека) из нормальных в диспластические, которые теряют способность к нормальному делению, выполнению своих функций и отмиранию.

Дисплазия может быть в легкой форме, умеренной, тяжелой или никак себя не проявлять. Процесс превращения слизистой может занимать от одного до десятков лет.

Фибромиома матки

Фибромиома матки – это доброкачественный процесс размножения мышечных клеток соединительной ткани матки, которые формируются в узлы. Небольшие узлы, которые локализованы в толще матки ведут себя бессыпно. Очень редко превращаются в онкологический процесс.