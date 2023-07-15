Причин головной боли много: переутомление, несыпь, голод или стрессовые ситуации. С помощью целительного чая вы можете привести свое здоровье в норму.

Читайте также Неожиданно: 10 опасных сочетаний продуктов, которых следует избегать

Впрочем, здесь важно выпить не только чай, но и прибегнуть к медитации. Этот ритуал поможет вам расслабиться, а для чайной церемонии выберите один из 5 видов чая.

Ромашковый чай

Этот чай известен своими лечебными свойствами. Он отлично снимает стресс, и таким образом ромашка влияет на факторы головной боли.

Согласно исследованиями, ромашка борется с уменьшением побочных эффектов мигрени, как тошнота, боль, а также непереносимость света и звука.

Мятный чай

Чай из мяты поможет облегчить головную боль, ведь она обладает успокаивающими свойствами. Мятный чай помогает снять напряжение, улучшить кровообращение и пищеварение.

Масло перечной мяты прекрасно бодрит, что уменьшает мышечное напряжение, открывает носовые проходы и успокаивает дискомфорт в носовых пазухах и эффективно устраняет боль.



Лавандовое время избавит вас от головной боли / Фото с Pexels

Имбирный чай

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, поэтому может помочь снизить воспалительные процессы, которые могут вызвать головную боль. Он также содержит антиоксиданты, которые успокоят вас от стресса, поможет устранить токсины и свободные радикалы, которые могут способствовать боли.

Лавандовый чай

Такой чай также отлично помогает справляться с головной болью. Аромат лаванды может оказать седативный эффект и помогает снять стресс и тревогу.

Лавандовый чай может способствовать успокоению нервной системы. Он снизит напряжение и облегчит головную боль. Для приготовления чая вам понадобится 30 грамм измельченных цветков лаванды на литр воды.



Лавандовое время избавит вас от головной боли / Фото с Pexels

Чай из куркумы

В куркуме активным ингредиентом является куркумин. Доказано, что он имеет нейропротекторное действие и может помочь смягчить боль при мигрени и головной боли. Добавляйте в чай чайную ложку куркумы, если хотите избавиться от головной боли.