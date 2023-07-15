Сочетание нескольких видов пищи, таких как мясо с сыром или фрукты с йогуртом – обычное для нас дело. Впрочем, некоторые диетологи утверждают, что блокирующие пищеварительные каналы могут мешать телу получать необходимые питательные вещества.

Читайте также Витаминный бум: 5 полезных свойств сливы

Углеводы и белки

Когда вы сочетаете углеводы с белками (например, мясо с картофелем или хлеб), они начинают противодействовать друг другу: белок разлагает, а углевод ферментирует. Это приводит к газообразованию, вздутию живота и метеоризму.

Два продукта с высоким содержанием белка

Бекон и яйца – популярные комбинации, содержащие два источника с высоким содержанием белка. Они нагружают пищеварительную систему и требуют много времени для переваривания.

Еда и вода

Питьевая вода или сок во время еды – одна из наиболее токсичных пищевых комбинаций. Вода разбавляет кислоты желудка и снижает их эффективность в расщеплении белков, углеводов и жиров. Так что пейте воду за 10 минут до еды, так вы дольше будете чувствовать себя сытым. Это убережет вас от переедания или разведения желудочных ферментов.



Откажитесь от сочетания этих продуктов / Фото с Organic Authority

Фрукты и еда

В последнее время салаты состоят не только из зелени и овощей, но и из фруктов. Однако такое сочетание является плохим, поскольку фрукты быстро проходят через пищеварительную систему, задерживаются в ней, и содержащийся в них сахар начинает бродить.

Йогурт с фруктами

Йогурт содержит много бактерий, влияющих на сахар, присутствующий во фруктах. Это приводит к токсинам, простудам, аллергии.

Хлопья с молоком и апельсиновым соком

Молоко содержит казеин, а апельсиновый сок содержит кислоту. Эта комбинация молочных продуктов и цитрусовых сворачивает молочные продукты, а также разрушает фермент, присутствующий в крахмалистых злаках. Чтобы избежать этого, пейте фруктовый сок по крайней мере за час до или после еды хлопьев.



Откажитесь от сочетания этих продуктов / Фото из Pexels

Банан и молоко

Есть немало людей, любящих банановый молочный коктейль. Впрочем, эта комбинация продуктов отягощает желудок.

Фасоль и сыр

Сочетание таких продуктов можно наблюдать в мексиканской кухне. Сыр, фасоль, острый соус и гуакамоле – это те продукты, которые приведут к вздутию живота.

Помидоры с макаронами

Ни одна паста не обходится без томатов, творожного соуса или мяса. Однако все это наносит вред пищеварительной системе. Помидоры содержат кислоты, ослабляющие ферменты в крахмалистых макаронах и сворачивающие молочные продукты в сыре. Мясо и углеводы также являются еще одной плохой комбинацией, которая делает эту пищу очень тяжелой для переваривания.



Откажитесь от сочетания этих продуктов / Фото из Pexels

Сыр и мясо

Сыр и мясо очень богат белок. Мясо и молочные продукты вместе очень тяжело перевариваются.