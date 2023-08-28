Поза для сна, в которой вы в идеале пребываете восемь часов в день, конечно же, влияет на то, как вы будете чувствовать себя на следующее утро. Именно поэтому выбирать ее нужно внимательно и убедиться, что она не навредит вашему здоровью.

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Лежа на животе

Эксперты убеждены, что если и есть поза для сна, от которой следует держаться подальше – так это сон на животе. Это считается одной из худших позиций, ведь голова повернута всю ночь, а такой сон может плохо повлиять на нервы и вызвать онемение рук.

Убедитесь, что вы не засыпаете в этой позе, ведь на утро можете проснуться с болью в шее, что может принести немало проблем и неприятностей в течение дня.

Подкладывать руку под голову

Класть руку под голову может казаться уютной, удобной позой, однако это точно не самый лучший способ отдохнуть. На самом деле это может оказать давление на нервы, проходящие рукой и привести к онемению и покалыванию.

Наутро вы будете чувствовать боль в руке и плече, поэтому стоит отказаться от этой позиции для сна еще вечером.



Рука под головой во время сна может навредить / Фото Pexels

Сон со сжатой челюстью

А точно ли вы расслабляете свое лицо перед тем, как заснуть? Многие спят со сжатой челюстью и даже не подозревают об этом, однако со временем сталкиваются с массой неприятных последствий. В частности, это может вызвать проблемы с зубами и боли в челюсти и голове.

Впрочем, сжатие челюсти может происходить неосознанно, и если вы заметили такую реакцию своего тела, наилучшим вариантом может обратиться к стоматологу.

Скручивать ноги в одну сторону

Если вы складываете свои ноги во время сна таким образом, чтобы они смотрели в одну сторону, это приводит к искривлению таза и поясничного отдела позвоночника. И если вы будете спать в таком положении в течение длительного времени, это точно приведет к боли в спине.

Но, наконец, ни одна поза для сна не может быть идеальной для всех, поэтому во время отдыха учитывайте и свои потребности и убедитесь, что выбираете ту позу, которая лучше всего подходит для вас.