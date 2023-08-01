Инсульт также известен как нарушение мозгового кровообращения. Это заболевание, возникающее при нарушении кровоснабжения головного мозга.

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Инсульт может быть вызван закупоркой или разрывом кровеносного сосуда головного мозга. Когда это происходит, клетки головного мозга начинают умирать из-за нехватки кислорода и питательных веществ.

Самые распространенные симптомы инсульта у молодых людей

Внезапная слабость или онемение одной стороны тела

Одним из наиболее распространенных симптомов инсульта является внезапная слабость или онемение одной стороны тела. Это может включать трудности с движением руки или ноги, опущение одной стороны лица или чувство покалывания или онемения в одной руке или ноге.

Проблемы с речью

Еще одним распространенным симптомом инсульта являются трудности с речью или пониманием речи. Это может включать в себя невнятный язык, спутанность сознания, проблемы с поиском слов и трудности с пониманием того, что говорят другие.

Проблемы со зрением

Проблемы со зрением, такие как нечеткость зрения, удвоение в глазах, потеря зрения на один глаз и чувствительность к свету также могут быть симптомом инсульта у молодых людей.



Не игнорируйте главные симптомы инсульта / Фото с Pexels

Сильная головная боль

Он возникает внезапно и без видимой причины, может являться признаком инсульта.

Головокружение и потеря равновесия

Головокружение и потеря равновесия также являются возможными симптомами инсульта у молодых людей.

Что делать, если вы распознали инсульт?

В это время важно сохранять спокойствие и ожидать медицинской помощи. Обеспечьте человеку комфорт, положив его на бок с чуть-чуть приподнятой головой на случай, если он захочет вырвать.

Важно не предлагать пищу или напиток, поскольку человек может задохнуться из-за затрудненного глотания. Расстегните тугую одежду на шее, чтобы было легче дышать.