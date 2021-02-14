Интервальные высокоинтенсивные тренировки или просто НІІТ, продолжают завоевывать доверие тренеров и заставляют худеть даже тех, кто давно разочаровался в других, не менее популярных, видах физической нагрузки. Сегодня вы сможете открыть для себя этот тип тренировок и повторить 12 минут в стиле НІІТ.

Система тренировок НIIT разрабатывалась для профессиональных спортсменов, предусматривая развитие выносливости, силы и скорости. После нескольких месяцев регулярных тренировок, те, кто выбрал для себя новый стиль занятий, увидели невероятные результаты – жира в организме становилось в разы меньше.

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Считается, что после каждого интенсивного интервального занятия, в организме продолжается метаболизм жирных кислот. И даже больше – процесс длится до нескольких часов после окончания сеанса.

Поэтому, если вы давно искали эффективные упражнения, которые не займут много времени – вам сюда. Несколько минут высокоинтенсивных тренировок продемонстрируют невероятный эффект и заставят ваш жир таять на глазах.

НIIT тренировки – видео с канала MadFit