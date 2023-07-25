Если ненависть, страх и другие смешанные чувства переполняют вас и не дают вдохнуть полной грудью, а вы не знаете как успокоиться и где взять силы, то рекомендуем вам 5 простых способов, с помощью которых вы быстро и легко избавитесь от депрессии.

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Радуйтесь каждой мелочи

Психологи утверждают, что способность радоваться – это не что иное, как привычка. Приучайте свой мозг увлекаться, иначе он будет видеть вокруг только отрицательные моменты.

Если мозг не будет получать положительную информацию, то у него не будут активироваться нейронные пути, поэтому он не сможет их производить. Вы должны самостоятельно искать и замечать вокруг то, что дарит радость и отличное настроение. Оптимизм воспитывается, поэтому меняйте свои мысли и будьте на позитиве.



Научитесь радоваться / Фото с Pexels

Неприятность – это опыт

Жизнь – это калейдоскоп различных событий – хороших или грустных, поэтому важно научиться принимать все происходящее с вами и не убегать от проблем.

Принимайте любые ситуации, извлекайте из них важные жизненные уроки и прилагайте максимум усилий, чтобы они не повторились.

Принимайте ситуацию

В книге "Как научиться управлять жизнью" священник Джеймс Гордон Ветки дал хороший совет. Он отмечает, что, переживая тяжелую жизненную ситуацию, не нужно сразу пытаться докопаться до истинной причины ее возникновения. Как правило, это приводит к отчаянию и жалости к себе.

Все, что вам нужно – принять ситуацию, ведь она уже произошла. И после этого к вам придет успокоение, а значит, вы сможете найти выход.

Нас с самого детства учат побеждать и добиться высоких результатов. Именно поэтому мы стремимся быть первыми и хотим быстро достичь своих целей. Но когда что-то идет не так, не по задуманному плану, мы очень расстраиваемся. Вот тогда и нужно принять ситуацию и начать двигаться дальше.

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Посылайте добро

Улыбнитесь и пожелайте всего хорошего незнакомца, проходящего мимо, даже если это будет мысленно. Этот прием называют "переключением внимания".

Наблюдая за другими, думая об их трудностях и желая им всего хорошего, мы начинаем понимать, что наши проблемы такие же, а жизненная ситуация намного лучше. Именно это позволяет совсем по-иному посмотреть на свою жизнь.



Посылайте другим добро / Фото из открытых источников

Не бойтесь, а любите

По словам психологов, все эмоции человека сводятся к двум основным – страху и любви. При этом они не могут одновременно существовать в душе. И в каждой конкретной ситуации вам только делать выбор, что именно выбрать.

Выбрав любить, вы сможете полностью вытеснить страх, и наоборот – поддавшись страху, в вашей душе не останется любви от неуверенности и ужаса. Чтобы в любой ситуации страх не поглотил вас, повторяйте себе как мантру слова: Я выбираю любить, а не бояться.

Используя эти пять способов, вы сможете избавиться от депрессии, научитесь распознавать ее первые признаки и эффективно с ними бороться.